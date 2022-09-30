Отопительный сезон начался в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Тепло уже начало поступать в образовательные и медицинские учреждения Костаная, а также в жилые дома. В ближайшие дни отопление будет во всех учреждениях и домах Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Плановые работы выполнены накануне старта отопительного сезона. Все дома и объекты были подготовлены. Вчера согласно постановления акимата Костаная был дан старт отопительного сезона. В первую очередь подключаем объекты образования и медучреждения. Начали подключать и жилые дома, подготовленные к отопительному сезону. На 6 утра 30 сентября из 130 объектов соцсферы подключены 76, по жилому сектору - из 1207 домов подключены 1039 домов. Осталось меньше 200 домов. Они будут подключены к отоплению в ближайшие дни», - сообщил заместитель директора Костанайской теплоэнергетической компании Валерий Солодов.

Ранее сообщалось, что все котельные Костаная уже готовы к подаче тепла в дома и соцобъекты.

Запуск отопления в Костанае был запланирован на 29 сентября, так как среднесуточная температура воздуха в течение трех суток была не выше 10 градусов. Паспорта готовности есть почти у всех объектов образования и медицины. За исключением школы, где еще идет капитальный ремонт, а также детской областной больницы.