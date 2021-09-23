Отопительный сезон для жителей микрорайона Конырат в Балхаше начнётся по-новому

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше, в микрорайоне Конырат, провели центральное теплоснабжение. Долгие годы тепло давала котельная. Теперь более трёх тысяч жителей будут обеспечены качественной и бесперебойной услугой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в Балхаш проверил готовность объекта.

Напомним, новую тепломагистраль протяжённостью 17 км от Балхашской ТЭЦ начали строить в 2020 году по программе «Дорожная карта занятости». К началу отопительного сезона объект введут в эксплуатацию.

В этом году к центральному отоплению подключат соцобъекты и 145 домов. На следующий год останется ещё 200 частных домов, которые тоже никогда не имели центрального отопления.

Кроме того, в Конырате строятся внутриквартальные тепловые сети.

Аким области также ознакомился с ходом строительства жилья в Конырате по программе «Нұрлы жер». Девять двухквартирных домов строят за счёт частных инвестиций. Работы близятся к завершению. Квартиры в новостройках получат очередники на условиях аренды.

Новые дома строят и в Балхаше. В решении жилищного вопроса помогают частные застройщики. В этом году в городе запланировано сдать порядка 16 тыс. кв. м жилья – на четверть больше объёмов 2020 года.

Женис Касымбек посетил в Балхаше ряд социальных объектов. Главе региона показали работу центра «Улкен Жүрек» для детей с ограниченными возможностями. В его открытии помогло предприятие «Сары Казна» при активном сотрудничестве с местным акиматом.

Услугами центра ежемесячно пользуются порядка 35 детей. Занятия для них проводят педагоги, психологи, логопеды. Социальная адаптация бесплатная, так как центр работает по государственному заказу. Сейчас из местного бюджета выделено 7,5 млн тенге, и по поручению Жениса Касымбека будет рассмотрена возможность увеличить эту сумму.

«Нужный и необходимый центр, вы большую работу проводите. Поручаю акиму города на следующий год увеличить финансирование, а также в рамках закона рассмотреть возможность заключения договора на три года», – сказал Женис Касымбек.

Глава региона также побывал и в частном детском саду AqNur. Здесь идёт реконструкция. Планируется, что уже в этом году новое дошкольное учреждение откроется и примет 270 детей. Оно будет работать по госзаказу.

В детском саду предусмотрено всё необходимое для развития воспитанников. Есть спортивный и актовый залы, медицинский блок и столовая. На территории обустроят 12 игровых площадок.

В Балхаше в очереди в детский сад стояли 2 728 детей. В настоящее время 859 из них получили места.