-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:41
-
-
-
вчера 22:47
-
-
-
-
-
-
вчера 21:38
-
-
-
-
-
Отомстила: акмолинка разместила в соцсетях фото соперницы с указанием интим-услуг
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 32-летняя акмолинка решила отомстить сопернице и на почве ревности выставила на одном из сайтов ее фото с предложением интимных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Как рассказали в ведомстве, в апреле текущего года в полицию Кокшетау поступило заявление 36-летней местной жительницы, которая сообщила, что неизвестные лица воспользовались ее личными фотографиями и разместили изображения в одном из популярных мессенджеров. При этом злоумышленники указали абонентский номер потерпевшей и информацию о том, что девушка, якобы, оказывает интимные услуги.
«Узнав о незаконном использовании личных данных, девушка незамедлительно обратилась в полицию. В течение нескольких месяцев сотрудники криминальной полиции занимались раскрытием преступлений, совершенных в сфере информационных технологий. В результате принятых мер в рамках оперативно – профилактического мероприятия «Anti-Fraud» оперативниками была установлена подозреваемая. Ею оказалась 32-летняя жительница одного из сел Сандыктауского района. Также установлено, что женщины знакомы между собой, а на такой поступок подозреваемую толкнула произошедшая между ними ссора на почве ревности», - пояснили в полиции.
В настоящее время имеются признательные показания и вещественные доказательства.
«Умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, в информационную систему или сеть телекоммуникаций, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо арестом на срок до 40 суток», - добавили в ведомстве.
- Девушка создала «финансовую пирамиду» и уехала из Казахстана
- Около 2,4 тысяч человек эвакуировано из университета в Кокшетау
- Смерть подростка во время тренировки в Алматы расследует полиция
- Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в СКО
- Министры встретятся с жителями Павлодарской и Акмолинской областей
- Павлодарская полиция помогла вернуть матери сына из России через 7 лет
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана