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Отомстила: акмолинка разместила в соцсетях фото соперницы с указанием интим-услуг

7 Ноября 2019 13:02
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Отомстила: акмолинка разместила в соцсетях фото соперницы с указанием интим-услуг

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 32-летняя акмолинка решила отомстить сопернице и на почве ревности выставила на одном из сайтов ее фото с предложением интимных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Как рассказали в ведомстве, в апреле текущего года в полицию Кокшетау поступило заявление 36-летней местной жительницы, которая сообщила, что неизвестные лица воспользовались ее личными фотографиями и разместили изображения в одном из популярных мессенджеров. При этом злоумышленники указали абонентский номер потерпевшей и информацию о том, что девушка, якобы, оказывает интимные услуги.

«Узнав о незаконном использовании личных данных, девушка незамедлительно обратилась в полицию. В течение нескольких месяцев сотрудники криминальной полиции занимались раскрытием преступлений, совершенных в сфере информационных технологий. В результате принятых мер в рамках оперативно – профилактического мероприятия «Anti-Fraud» оперативниками была установлена подозреваемая. Ею оказалась 32-летняя жительница одного из сел Сандыктауского района. Также установлено, что женщины знакомы между собой, а на такой поступок подозреваемую толкнула произошедшая между ними ссора на почве ревности», - пояснили в полиции.

В настоящее время имеются признательные показания и вещественные доказательства.

«Умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, в информационную систему или сеть телекоммуникаций, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо арестом на срок до 40 суток», - добавили в ведомстве.

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Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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