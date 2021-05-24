Отображается ли статус вакцинации в приложении «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отображаются ли на данный момент в приложении «Ashyq» вакцинированные граждане, объяснили казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время вакцинированные в мобильном приложении «Ashyq» не отображаются. Работы по интеграции мы планируем завершить к 1 июля», - сообщил директор департамента развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Бейбут Есенбаев, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

В свою очередь вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов ответил, почему интеграцию по вакцинированным гражданам не предусмотрели раньше.

«Изначально пилотный проект не предусматривал вопрос статуса вакцинированных, поскольку этот вопрос Минздрав долго отрабатывал, это была другая линия работы. Мы же в проекте «Ashyq» были больше нацелены на те данные, в которых были уверены - на базу ПЦР-тестов, которые сдает население, и где отработан механизм. После же львиной доли вакцинированных, естественно, появился вопрос об интеграции для упрощения получения статуса гражданина. В соответствии с этим мы ведем интеграционные работы», - отметил Асет Турысов.

Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов прокомментировал сбои в работе «Ashyq» и извинился за предоставленные неудобства.