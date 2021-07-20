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    19:14, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Отобраны участники международного конкурса «Воин мира» от Казахстана

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На учебном полигоне «Спасск» в Карагандинском гарнизоне состоялся финальный отбор военнослужащих для участия в конкурсе Армейских международных игр «Воин мира». В этом году он пройдет в Армении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Минобороны РК.

    Отборочные соревнования проводились сначала в воинских частях, затем в региональных командованиях и на уровне видов Вооруженных Сил. За право попасть в сборную команду соревновались лучшие военнослужащие по контракту.

    По итогам финальных состязаний отобраны шесть человек, которые выступят на международных соревнованиях.

    Один из вошедших в состав команды – старший сержант Турар Тулегенов. Он служит в войсковой части 10216 в Шымкенте.

    «Мы все приложили немало усилий, чтобы сейчас оказаться в числе лучших претендентов на участие в армейских играх. Каждый из нас твердо настроен на победу», – делится военнослужащий.

    «Воин мира» – один из самых интересных, разносторонних и поэтому сложных конкурсов армейских игр.

    «Участники должны быть не только хорошо развиты физически и владеть штатным оружием, но и свободно чувствовать себя на сцене. Думаю, у нашей команды есть все шансы в борьбе за главный приз», – отмечает начальник отдела подготовки управления работы с сержантским составом мастер-сержант Павел Шишкин.

    Конкурс состоит из пяти этапов, где военнослужащим предстоит состязаться не только в профессиональном мастерстве, но и продемонстрировать свои таланты, творческие способности, а также знания в области военной истории и гуманитарного права.

    Казахстанская команда уже не раз занимала призовые места в международном конкурсе «Воин мира». В 2016 году в России наши военнослужащие заняли третье общекомандное место, в 2017 в Беларуси – второе, а в 2018 году на конкурсе в Армении стали победителями.


    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК
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