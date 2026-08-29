От новых школ до ИИ: как Казахстан развивает человеческий капитал

Казахстан последовательно реализует поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию человеческого капитала — от строительства новых школ и подготовки кадров до внедрения искусственного интеллекта в образование, поддержки науки и создания качественных рабочих мест. О ключевых результатах реализации поручений говорится в обзоре на сайте Правительства Казахстана.

За последние года в стране открыты 1,1 тыс. школ, число студентов ТиПО выросло до 13,7%, а в вузах обучаются свыше 724 тыс. человек. Одновременно в систему образования внедряются технологии искусственного интеллекта, усиливается связь университетов с производством и создаются условия для коммерциализации научных разработок.

Данные направления реализуются Правительством в соответствии с Посланием Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». В новой Конституции человеческий капитал, образование, наука и инновации также определены как стратегические направления государственной политики.

За последние 5 лет построено 1,1 тыс. новых школ

Сегодня в Казахстане проживает 6,1 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет — более 28% населения. За последние пять лет численность населения увеличилась почти на 1 млн человек и на начало 2026 года составила 20,5 млн человек.

Рост населения требует дальнейшего развития образовательной инфраструктуры. За последние пять лет в стране введен в эксплуатацию 1,1 тыс. новых школ более чем на 1 млн ученических мест. Обновляются учебные планы, подходы к оценке в начальных классах, внедряется искусственный интеллект в систему среднего образования.

Высокий потенциал казахстанских школьников подтверждается результатами международных олимпиад и научных конкурсов. С начала 2026 года 2 073 школьника завоевали 204 золотые, 356 серебряные и 507 бронзовые медали. Это показывает, что задача государства заключается не только в создании инфраструктуры, но и в раскрытии потенциала нового поколения.

Подготовка кадров для реального сектора экономики: число студентов ТиПО выросло на 13,7%

Важнейшее место в подготовке кадров занимает техническое и профессиональное образование. За последние пять лет число студентов организаций технического и профессионального образования выросло на 13,7% и в 2025 году составило 562 тыс. человек.

Обновляется содержание подготовки, усиливается связь колледжей с предприятиями и реальным сектором экономики. Разработано и актуализировано около 500 образовательных программ. Расширяются возможности учебно-производственной деятельности организаций ТиПО.

Почти 90 тыс. образовательных грантов выделено на 2026-2027 учебный год

Фото: primeminister.kz

Одновременно расширяются возможности получения высшего образования. За последние пять лет число студентов вузов и организаций послевузовского образования выросло на 16% и в 2025 году составило 724,1 тыс. человек.

На 2026–2027 учебный год выделено почти 90 тыс. образовательных грантов: более 75 тыс. — на бакалавриат, свыше 11 тыс. — на магистратуру и более 3 тыс. — на докторантуру.

Размеры стипендий также значительно увеличилсь: на бакалавриате — в два раза, в магистратуре и докторантуре — в 1,75 раза.

Дополнительные возможности для получения образования создает единая добровольная накопительная система «Келешек». Сегодня открыто более 227 тыс. вкладов.

Развивается и студенческая инфраструктура. Отдельное внимание уделяется созданию комфортной образовательной среды. С 2018 по 2025 год введено в эксплуатацию 281 общежитие на 72 125 мест. В результате дефицит койко-мест сократился почти в 16 раз — с 82,5 тыс. до 5 176.

Усиливается подготовка кадров в сфере высшего образования. Ежегодно около 10 тыс. студентов проходят дуальное обучение и производственную практику в портфельных компаниях Фонда «Самрук-Казына». Также в компаниях Фонда более прошли производственные стажировки 100 преподавателей.

В 10 вузах в пилотном режиме реализуется программа «Индустриальный PhD». За два года на нее выделено 210 грантов. Программа призвана усилить связь университетов, науки и производства и ориентировать исследования на решение конкретных задач экономики.

Более 700 тыс. студентов получили базовые знания в области ИИ

Формирование цифровых компетенций становится одним из ключевых направлений развития человеческого капитала. В рамках программы AI-Sana свыше 700 тыс. студента получили сертификаты, подтверждающие базовые знания в области искусственного интеллекта. В программе участвуют 106 вузов. Разработано и внедрено 442 ИИ-агента, в работе задействованы 980 участников университетских команд.

В соответствии с поручением Главы государства в этом году начнет обучение Казахский исследовательский университет ИИ — QAIRU. Планируется принять около 600 обучающихся, в том числе 400 студентов на бакалавриат, из которых 308 будут обладателями государственных грантов и 100 человек на программы магистратуры.

Расширяется доступ студентам к современным международным образовательным ресурсам. 95 казахстанских вузов участвуют в проекте Coursera, студентами получено более 260 тыс. сертификатов. Проведены переговоры и подписаны меморандумы с Coursera, Huawei Technologies Kazakhstan и Binance Kazakhstan. Реализуется проект совместно с OpenAI, Freedom Holding Corp. и АО «Казахтелеком» по внедрению ChatGPT Edu в казахстанские вузы.

Таким образом, искусственный интеллект постепенно становится не отдельным цифровым инструментом, а частью современной образовательной и исследовательской среды.

20 казахстанских вузов вошли в мировой рейтинг QS World University Rankings

Одновременно Казахстан усиливает международную составляющую системы высшего образования. Сегодня в стране работают 33 филиала ведущих зарубежных университетов из 12 стран.

Растет привлекательность Казахстана для иностранных студентов, на сегодня в вузах страны обучается более 37 тыс. иностранных студентов.

Международное сотрудничество сопровождается укреплением позиций казахстанских университетов в глобальных рейтингах. В QS World University Rankings — 2026 вошли 20 казахстанских вузов — это рекордный показатель для страны. В рейтинге Times Higher Education — 2026 Казахстан представлен пятью университетами.

Расширение международных связей позволяет одновременно привлекать в Казахстан иностранных студентов, исследователей и специалистов и повышать конкурентоспособность отечественных университетов.

142 млрд теңге принесли Казахстану научные разработки

Все чаще научный сектор становится источником готовых решений для экономики. Более трети разработок доведены до стадии коммерциализации, совокупный вклад результатов научной и научно-технической деятельности в развитие страны оценивается в 142 млрд теңге. Объем частного финансирования научных инициатив достиг 28,2 млрд теңге.

В университетах формируются команды, которые работают над созданием прикладных решений на основе искусственного интеллекта для энергетики, медицины, промышленной безопасности и финансового сектора. Часть разработок выходит на коммерческий рынок и имеет экспортный потенциал.

Новые механизмы поддержки внедрены в законе «О науке и технологической политике». На развитие науки и технологий направляется 1% от капитальных вложений недропользователей, создан первый в Казахстане эндаумент-фонд «Ғылым және білім эндаумент-қоры».

90% детей с особыми образовательными потребностями охвачены специальной поддержкой

Фото: primeminister.kz

В Казахстане насчитывается 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. Из них 90% охвачены специальной поддержкой, более 169 тыс. детей обучаются и воспитываются в условиях инклюзии.

Для оказания помощи непосредственно в организациях образования расширяется система психолого-педагогического сопровождения. В ней работают свыше 35 тыс. специалистов, включая специальных педагогов, психологов, социальных педагогов, ассистентов и профориентаторов. Также действуют 539 специальных организаций образования.

В учебных учреждениях работают более 1 тыс. кабинетов поддержки детей с особыми образовательными потребностями. С прошлого учебного года введена должность индивидуального помощника — такую поддержку уже получили свыше 250 детей с трудностями передвижения.

Качественные рабочие места: устойчивая занятость и защита трудовых прав

Фото: primeminister.kz

Связь образования с рынком труда измеряется конкретной занятостью. К 2029 году число качественных рабочих мест в Казахстане планируется увеличить до более 3,8 млн, а их долю в общей занятости — до 45%. Такой ориентир определен Концепцией развития рынка труда РК на 2024–2029 годы. Число таких рабочих мест уже растет: в 2024 году ими были обеспечены 2,473 млн человек, в 2025 году — 2,885 млн. На 2026 год планируется их увеличение до 3,085 млн. К качественным относятся рабочие места с занятостью не менее шести месяцев в году, зарплатой не ниже медианной по региону, безопасными условиями труда и социальной защитой.

Одновременно расширяются возможности непосредственного трудоустройства. В 2026 году по Региональным картам занятости планируется трудоустроить 544 тыс. человек. К 1 августа работу уже получили 388 тыс. человек: 160 тыс. — в рамках частных инициатив, 122,4 тыс. — на вакансии работодателей, 89,6 тыс. — на субсидируемые рабочие места, еще 16,4 тыс. — в рамках национальных проектов.

Внедряется «Цифровая служба занятости», которая с использованием данных и ИИ сопровождает человека от поиска работы до трудоустройства. Проект уже запущен в Павлодарской и Мангистауской областях. Система охватывает как зарегистрированных, так и незарегистрированных безработных, включая граждан, состоящих на учете более шести месяцев, и молодежь NEET. Для каждого автоматически формируется индивидуальный план, а вакансии подбираются с учетом профиля человека — внутри региона, в других областях, по программам переселения и на крупных предприятиях страны.

Таким образом, развитие человеческого капитала в Казахстане охватывает весь путь человека — от школы и профессиональной подготовки до высшего образования, науки, цифровых компетенций и трудоустройства. Создание современной образовательной инфраструктуры, расширение доступа к знаниям и технологиям, поддержка научных разработок и формирование качественных рабочих мест направлены на то, чтобы обеспечить гражданам возможности для профессионального роста и самореализации.

Как сообщалось ранее, Глава государства поручил депутатам Курултая подготовить пакет законопроектов по ИИ, цифровым активам и миграционной политике.