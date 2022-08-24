Отношения РК и АР строятся не на взаимной выгоде, а на общем историческом наследии - эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Двум странам необходимо закрепить дальнейшую стратегию развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Такое мнение выразил директор центра истории Кавказа, азербайджанский политолог Ризван Гусейнов, комментируя визит Президента РК в Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, визит Касым-Жомарта Токаева однозначно является знаковым и из ряда вон выходящим среди тех двусторонних и официальных визитов, которые в течение 30 лет независимости Азербайджана совершались двумя сторонами.

«Огромная база была заложена за эти 30 лет в наших отношениях, но важность нынешнего визита является в том, что как наши регионы, так и Евразия, в целом, переживают очень серьезные процессы. И сутью этих процессов является восстановление прежней средневековой логистической транспортной мощи. Транзитно-транспортная мощь являлась основой древних тюркских государств и их преимуществом над другими цивилизациями. Сегодня это восстанавливается и это является основой идеи, которая сплачивает тюркские народы, в первую очередь, Казахстан, Азербайджан и Турцию», - уверен Ризван Гусейнов.

Аналитик считает, что в этом контексте отношения Казахстана и Азербайджана переживают очень бурное развитие. Важна логистическая роль Азербайджана как хаба, где соединяется значительная часть дорог. Сам Казахстан играет одну из важных ролей в этих логистических цепочках.

«Большую роль также играет расширение транзитных мощностей для транзита углеводородов, торговые мощности Каспийского региона. Все эти вопросы имеют полное взаимопонимание между Казахстаном и Азербайджаном. Сейчас самое время именно на уровне официальных документов и соглашений различных ведомств закрепить дальнейшую стратегию развития двусторонних отношений в этих сферах», - отметил эксперт.

Ризван Гусейнов убежден, что это не просто отношения между Азербайджаном и Казахстаном, а раскрываемый потенциал всей Евразии и не только. Поэтому, кроме экономической, транзитно-энергетической, логистической сферы, очень важную роль играет общее культурное наследие, а также те гуманитарные проекты и договоренности, которые будут подписаны в Баку сегодня.

«Одним из главных локомотивов в процессе сотрудничества между тюркскими народами всегда являлся именно Казахстан. В частности, в освоении, изучении тюркского наследия, его мировой истории»,- резюмировал политолог.

Фото: sputniknews.ru