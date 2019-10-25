Новости
Отношения Казахстана и Японии всегда находились в зоне особого внимания Нурсултана Назарбаева – эксперт
25 Октября 2019 16:30
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем новом статусе продолжает прилагать значительные усилия для упрочнения тесных и дружественных связей с Токио. Об этом в комментарии МИА «Казинформ», по итогам визита Елбасы в Японию, рассказала эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Лидия Пархомчик.
Новости по темеЭксперт: Антиядерная позиция Казахстана и Японии обеспечивает тесное взаимодействие двух стран Император Японии Нарухито объявил о вступлении на престол Тайфун «Хагибис» в Японии: число погибших достигло 68
Как отметила эксперт, отношения Казахстана и Японии всегда находились в зоне особого внимания Нурсултана Назарбаева.
«Подписанное в 2016 году главами государств совместное заявление «О расширенном стратегическом партнерстве в век процветания Азии» наглядно свидетельствует о заинтересованности Нур-Султана и Токио придать новый импульс сотрудничеству двух стран. Поэтому неудивительно, что в рамках визита для участия в торжественной церемонии интронизации Императора Нарухито Елбасы обсудил с Премьер-Министром Японии Синдзо Абэ дальнейшие шаги по развитию торгово-экономических отношений», - говорит Лидия Пархомчик.
При этом она отметила, что 2018 год стал для Казахстана и Японии весьма успешным в плане наращивания двухстороннего товарооборота. Так, по итогам года рост объемов торговли составил 53,8%, что позволило увеличить данный показатель до уровня в 2 млрд долларов.
«За период с января по август 2019 года сторонам в целом удалось сохранить динамику товарооборота. Объемы торговли за обозначенный период составили 1,13 млрд долларов.
Следует отметить также и тот факт, что Япония является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Так, за прошедшие 10 лет приток прямых иностранных инвестиций из Японии в экономику Казахстана превысил 6 млрд долларов», - приводит данные эксперт.
В то же время для Казахстана приоритетным направлением сотрудничества с Японией остается технологическое взаимодействие, в том числе в области эффективного внедрения японских технологий и ноу-хау. Дальнейшему выстраиванию «дорожной карты» полномасштабного экономического сотрудничества, безусловно, будут содействовать как прямые двусторонние контакты, так и многосторонний диалог в формате «Центральная Азия+Япония», считает Л. Пархомчик.
В целом, можно заключить, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Японией имеет огромный потенциал.
«Именно поэтому Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем новом статусе продолжает прилагать значительные усилия для упрочнения тесных и дружественных связей с Токио, оставаясь активным реализатором внешнеполитического курса Казахстана», - подчеркнула она.
Напомним, Первый Президент Казахстана принял участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Япония, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Визит Елбасы в Японию имел важное символическое значение - Антон Бугаенко
- Нурсултан Назарбаев встретился с Александром Лукашенко
- Посол Казахстана в Швейцарии официально приступил к исполнению своих обязанностей
- Секретари Совбезов Казахстана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран
- Казахстанско-белорусский венчурный фонд появится в Беларуси
- Заинтересованы в поставках нефти из Казахстана – Александр Лукашенко
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047