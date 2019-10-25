Отношения Казахстана и Японии всегда находились в зоне особого внимания Нурсултана Назарбаева – эксперт

При этом она отметила, что 2018 год стал для Казахстана и Японии весьма успешным в плане наращивания двухстороннего товарооборота. Так, по итогам года рост объемов торговли составил 53,8%, что позволило увеличить данный показатель до уровня в 2 млрд долларов.

«За период с января по август 2019 года сторонам в целом удалось сохранить динамику товарооборота. Объемы торговли за обозначенный период составили 1,13 млрд долларов.

Следует отметить также и тот факт, что Япония является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Так, за прошедшие 10 лет приток прямых иностранных инвестиций из Японии в экономику Казахстана превысил 6 млрд долларов», - приводит данные эксперт.

В то же время для Казахстана приоритетным направлением сотрудничества с Японией остается технологическое взаимодействие, в том числе в области эффективного внедрения японских технологий и ноу-хау. Дальнейшему выстраиванию «дорожной карты» полномасштабного экономического сотрудничества, безусловно, будут содействовать как прямые двусторонние контакты, так и многосторонний диалог в формате «Центральная Азия+Япония», считает Л. Пархомчик.

В целом, можно заключить, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Японией имеет огромный потенциал.

«Именно поэтому Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем новом статусе продолжает прилагать значительные усилия для упрочнения тесных и дружественных связей с Токио, оставаясь активным реализатором внешнеполитического курса Казахстана», - подчеркнула она.