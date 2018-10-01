Отношения государства и НПО нужно «перезагрузить» - Дархан Калетаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Концепцию развития гражданского общества в Казахстане представят неправительственные организации на форуме, который пройдет в конце текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель сегодняшнего диалога - собрать как можно больше предложений в эту концепцию(...) Гражданский альянс Казахстана хочет вывести тему гражданского развития на новый современный формат», - сказал президент ГАК Асылбек Кожахметов в ходе первых национальных слушаний, посвященных обсуждению этой концепции.

В свою очередь, министр общественного развития РК Дархан Калетаев отметил, что Гражданский форум, который пройдет в конце года, станет площадкой для неправительственного сектора, гражданского общества, на котором можно выразить свое мнение.

По его словам, уже стартовали региональные гражданские форумы. На республиканском уровне должно состояться около 10 мероприятий, на которых будут обсуждены отраслевые проблемы. Например, роль университетов в развитий гражданского общества, что будет впервые

«В Уральске мы планируем подписать трехсторонний меморандум между нашим министерством, акиматом Западно-Казахстанской области и ГАК. На примере данного региона мы хотим выстроить модель того, как должно развиваться местное гражданское сообщество, общественные советы и на этом опыте уже дальше масштабировать по всей республике», - подчеркнул он.

Кроме того, как проинформировал Дархан Калетаев, в Казахстане впервые будут проводить республиканский форум доноров.

«Министерство работает над тем, чтобы установить конструктивный трехсторонний диалог «государство-бизнес-доноры», который бы позволил находить общее поле в проектах и инициатив», - считает он.

«Важно в целом перезагрузить систему взаимодействия гражданского общества и государства. Здесь, как в конструкторах Lego - пока все в разобранном состоянии. Нам необходимо собрать единую конфигурацию. Ее суть в том, что ставка должна быть сделана на сильные неправительственные организации, которые могут генерировать идеи, имплементировать западную методологию в наш контекст», - заключил министр.