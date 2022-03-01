Отношение к матчу за Суперкубок самое серьезное - главный тренер ФК «Кайрат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер фуибольного клуба «Кайрат» Курбан Бердыев высказался по поводу завтрашнего матча за Суперкубок Казахстана, предает корреспондент МИА «Казинформ».

«Любой кубок, любой чемпионат - это престижный турнир, поэтому отношение к нему самое серьезное. Каждый кубок, каждый финал - это новый вызов, и нельзя сравнивать. Я знаю, что «Тобол» очень сильно укрепился, и завтра предстоит такая хорошая игра», - сказал Курбан Бердыев на предматчевой пресс-конференции.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Тобол» Александр Москаленко заявил о боевом настрое его команды на матч за Сперкубок Казахстана.

Отметим, 2 марта матчем за Суперкубок Казахстана в стране открывается новый футбольный сезон.

Суперкубок будет оспорен между действующим чемпионом и обладателем Кубка РК.



