Отношение к матчу за Суперкубок самое серьезное - главный тренер ФК «Кайрат»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер фуибольного клуба «Кайрат» Курбан Бердыев высказался по поводу завтрашнего матча за Суперкубок Казахстана, предает корреспондент МИА «Казинформ».
«Любой кубок, любой чемпионат - это престижный турнир, поэтому отношение к нему самое серьезное. Каждый кубок, каждый финал - это новый вызов, и нельзя сравнивать. Я знаю, что «Тобол» очень сильно укрепился, и завтра предстоит такая хорошая игра», - сказал Курбан Бердыев на предматчевой пресс-конференции.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Тобол» Александр Москаленко заявил о боевом настрое его команды на матч за Сперкубок Казахстана.
Отметим, 2 марта матчем за Суперкубок Казахстана в стране открывается новый футбольный сезон.
Суперкубок будет оспорен между действующим чемпионом и обладателем Кубка РК.
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