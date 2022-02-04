Отношение актюбинцев к вакцинации улучшается

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – У населения постепенно улучшается отношение к вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в ходе телепередаче «Желіде 103» на телеканале «Ақтөбе» рассказал менеджер городской поликлиники №6 Адильбек Исмаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас у населения улучшается отношение к вакцинации. Каждый должен понимать положительное влияние вакцинации. У некоторых сформировано неправильное понятие, что если вакцинировался, то болеть не будешь. Но вакцина - это ознакомление организма с вирусом, когда штамм вводят в организм, в нем вырабатывается иммунитет против болезни», - говорит А. Исмаилов.

Он напомнил, что в начале пандемии, в 2020 году, было много жертв коронавирусной инфекции, а сейчас, благодаря вакцинации и выработанным алгоритмам действий, количество смертей от КВИ уменьшилось в разы.

«В 2020 году было сложно ставить диагноз лицам, заболевшим КВИ с болезнями кровообращения, эндокринной системы, с сахарным диабетом. Позднее, когда пришли алгоритмы постановки диагноза, мы смогли справиться с недугом. Если человек стоит на диспансерном учете с подобными заболеваниями, то при повышении температуры нужно срочно обращаться за медицинской помощью и в целом посещать вовремя врача, проходить профосмотры», - советует А. Исмаилов.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на сегодняшний день всего по области первым компонентом вакцины против КВИ охвачено 74%, или 391 912 человек, вторым компонентом привито 69,5%, или 368 048 человек. Ревакцинировано более 67 тысяч человек.



