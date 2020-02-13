Отменяются занятия для учащихся школ города Нур-Султана и ВКО

НУР-СУЛТАН. К АЗИНФОРМ - Занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются в городе Нур-Султане и нескольких районах ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации управления образования города Нур-Султана, в связи с ухудшением погодных условий, из-за сильного ветра отменяются занятия для учащихся 0-4 классов первой смены.

По информации управления образования ВКО, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены в Бескарагайском , -28, в Жарминском районах, Усть-Каменогорске, Курчатове, Шемонаихинском, Кокпектинском районах -33, для учащихся 1-4 классов, районе Алтай -33, для 1-9 классов.

В Зайсанском районе из-за гололеда отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены.