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Отменяются занятия для учащихся школ города Нур-Султана и ВКО
13 Февраля 2020 07:13
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НУР-СУЛТАН. К АЗИНФОРМ - Занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются в городе Нур-Султане и нескольких районах ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации управления образования города Нур-Султана, в связи с ухудшением погодных условий, из-за сильного ветра отменяются занятия для учащихся 0-4 классов первой смены.
По информации управления образования ВКО, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены в Бескарагайском , -28, в Жарминском районах, Усть-Каменогорске, Курчатове, Шемонаихинском, Кокпектинском районах -33, для учащихся 1-4 классов, районе Алтай -33, для 1-9 классов.
В Зайсанском районе из-за гололеда отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены.
Ключевые слова: Нур-Султан, Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
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