Отменят ли шестидневку в школах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Родители школьников Карагандинской области стали возмущаться по поводу введения шестидневного расписания в учебных заведениях. Многие были не согласны с этим. В управлении образования разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 сентября родителей и школьников, учащихся в 7-11 классах, «обрадовали» новостью о шестидневном расписании занятий. Такое новшество объяснили тем, что уроков у старшеклассников много, и учащимся во второй смене в прошлом учебном году приходилось возвращаться домой ближе к 21.00. Поэтому поводу было много жалоб со стороны родителей. И в этом учебном году решили разгрузить пятидневное расписание, перенеся некоторые уроки на субботу.

«В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, установлены допустимые минимальные лимиты времени перемен и перерывов между занятиями первой и второй смены. Согласно расписанию школ, начинающих учебный процесс в 08.00 часов, уроки первой смены заканчивались в 14.05 часов (7 уроков). Вторая смена начиналась в 14.45 часов и заканчивалась в 20.50 часов (7 уроков). В прошлом учебном году родительская общественность учащихся второй смены выражала недовольство окончанием занятий в позднее, темное время суток, особенно в зимний период. В этой связи принято решение распределить учебные занятия 7, 8, 9, 10 и 11 классов на 6 дней, тем самым сократив ежедневное время обучения до 6 уроков, а в субботние дни - до 4 уроков», - сообщили в управлении образования.

Шестидневка не коснулась учеников младших классов, так как у них нагрузка не превышает 30 часов в неделю. А также пятидневка осталась в школах, где учебный процесс организован в одну смену.

Однако родителей многих учеников такое решение не устроило. Поэтому сегодня, 4 сентября управление образования Карагандинской области объявило о новом решении.

«Уважаемые родители! Принимая во внимание поступающие обращения родительской общественности, руководителям отделов образования городов и районов рекомендовано рассмотреть возможность составления расписания для вхождения в пятидневный режим. Вместе с тем, предусмотренные учебным планом, дополнительные часы для гимназических и лицейских классов будут проводиться в субботние дни», - сообщили в ведомстве.