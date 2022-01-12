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Отменяется чрезвычайное положение в Западно-Казахстанской области
12 Января 2022 21:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ «Об отмене чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 07 часов 00 минут 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 740 «О введении чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 12 января 2022 года
№ 763
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