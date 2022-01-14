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Отменяется чрезвычайное положение в Шымкенте

14 Января 2022 15:11
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Отменяется чрезвычайное положение в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ «Об отмене чрезвычайного положения в городе Шымкенте», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах города Шымкента, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 734 «О введении чрезвычайного положения в городе Шымкенте».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 14 января 2022 года

№ 769


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#Шымкент   #ЧП-2022  
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