Отменяется чрезвычайное положение в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ «Об отмене чрезвычайного положения в городе Шымкенте», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах города Шымкента, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 734 «О введении чрезвычайного положения в городе Шымкенте».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 14 января 2022 года

№ 769