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Отменяется чрезвычайное положение в Шымкенте
14 Января 2022 15:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ «Об отмене чрезвычайного положения в городе Шымкенте», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах города Шымкента, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 734 «О введении чрезвычайного положения в городе Шымкенте».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 14 января 2022 года
№ 769
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