Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ «Об отмене чрезвычайного положения в Павлодарской области», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 07 часов 00 минут 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Павлодарской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 744 «О введении чрезвычайного положения в Павлодарской области».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.





Президент

Республики Казахстан К.Токаев





Нур-Султан, Акорда, 12 января 2022 года





№ 764



