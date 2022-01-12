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Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области

12 Января 2022 21:12
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Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ «Об отмене чрезвычайного положения в Павлодарской области», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 07 часов 00 минут 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Павлодарской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 744 «О введении чрезвычайного положения в Павлодарской области».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.


Президент

Республики Казахстан К.Токаев


Нур-Султан, Акорда, 12 января 2022 года


№ 764



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#Павлодарская область   #ЧП-2022  
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