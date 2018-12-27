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Отмену виз обсудили Казахстан и Катар в Дохе

27 Декабря 2018 13:19 72
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Отмену виз обсудили Казахстан и Катар в Дохе

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Тауболды Умбетбаев провел встречи с директором департамента Консульских отношений МИД Катара Мухаммадом Абдуллах Саид Аль-Субаей и директором департамента Азии Халедом Ибрагим Абдулрахман Аль-Хамаром, передает пресс-служба МИД РК.

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В ходе встреч обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в консульской сфере между двумя странами в консульско-правовой, визовой и туристических сферах, а также дальнейшие пути их развития. В частности, стороны обменялись мнениями касательно возможности освобождения владельцев служебных и национальных паспортов граждан двух стран от взаимных визовых требований.

Казахстанской стороной была озвучена просьба ускорить процесс рассмотрения проектов договоров в сфере оказания консульско-правовой помощи гражданам обеих стран, которые в настоящее время находятся на рассмотрении компетентных органов катарской стороны.

 

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Ключевые слова: МИД РК,
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