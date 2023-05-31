Отмену уголовной ответственности за оскорбление Нурсултана Назарбаева высказалась депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Снежана Имашева прокомментировала отмену уголовной ответственности за оскорбление первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть такие поправки, в рамках сопутствующего проекта Закона о возврате активов есть норма, которая исключает ответственность. Это в рамках той поправки, которая была принята в Конституции – теперь, в Конституции не упоминается Елбасы и его полномочия, поэтому в Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны. Потому что как таковой статус Елбасы уже не существует, поэтому и уголовная ответственность уже не нужна и не будет применяться», - сказала Снежана Имашева в кулуарах Мажилиса.

Она ответила и на вопрос журналистов о сроках введения норм.

«Когда мы примем весь пакет законопроектов, связанный с возвратом активов, тогда и эти нормы тоже будут исключены. Вернее, они уже сейчас исключены, их рассматривает наш Комитет. Норма касается только Елбасы. Исключаются только нормы об ответственности за оскорбление и унижение чести Елбасы», - добавила депутат.

Ранее, в Минюсте сообщили о том, что в рамках инициированного депутатами Парламента РК законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», из Уголовного кодекса планируется исключить статьи 373 и 374, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента (также осквернение его изображений, воспрепятствование его законной деятельности), нарушение гарантий неприкосновенности Первого Президента.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе.