Отмену SMS-оплаты в столичных автобусах прокомментировали в Комитете транспорта Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе Оpen Space на площадке МИА «Казинформ» на тему конкуренции общественного транспорта в пассажирских перевозках спикеры обсудили вопрос отмены SMS-оплаты в столичном общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько ТОО «CTS» имело право отменить 1 мая SMS оплату в столичном общественном транспорте. Законодательство позволяет оплачивать проезд пассажирам через SMS. Насколько действия монополистов законны?», - озвучила модератор поступивший вопрос.

Заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Али Алтай ответил, что по закону нет никаких ограничений.

«Не только через SMS, можно и по QR-коду оплачивать и другими методами. Нужно дополнительно изучить и с ними обсудить, потому что это тоже в компетенции местных исполнительных органов», - дополнил Али Алтай.

В свою очередь, руководитель Союза автотранспортников Казахстана Сабит Аманбаев добавил, что лишение возможности SMS-оплаты в корне неправильно.

«Наше население теряет возможность бесконтактной оплаты, совершенно нет никаких оснований отменять эту форму оплаты, наоборот ее нужно развивать, чтобы человек мог телефоном, банковской картой иметь возможность оплатить», - сказал Сабит Аманбаев.

По словам председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Али Алтая, поднимается вопрос о субсидировании, но местные исполнительные органы ставят требования перед перевозчиками, чтобы они внедрили электронное билетирование.

«Со стороны частников есть противостояния. Они не исполняют. Если у него образно есть 100 автобусов, он устанавливает только на 10. Теневая сторона остается. Мы делаем анализ, к сожалению, есть противостояния по внедрению электронного билетирования. В Алматы анализ показывает, что с 2015 года если раньше собиралось 400 млн, то сейчас 2 млрд 400 собирают. Все благодаря электронному билетированию, все идет прозрачно», - проинформировал Али Алтай.



