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    12:48, 06 Май 2021 | GMT +6

    Отмену SMS-оплаты в столичных автобусах прокомментировали в Комитете транспорта Мининдустрии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе Оpen Space на площадке МИА «Казинформ» на тему конкуренции общественного транспорта в пассажирских перевозках спикеры обсудили вопрос отмены SMS-оплаты в столичном общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Насколько ТОО «CTS» имело право отменить 1 мая SMS оплату в столичном общественном транспорте. Законодательство позволяет оплачивать проезд пассажирам через SMS. Насколько действия монополистов законны?», - озвучила модератор поступивший вопрос.

    Заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Али Алтай ответил, что по закону нет никаких ограничений.

    «Не только через SMS, можно и по QR-коду оплачивать и другими методами. Нужно дополнительно изучить и с ними обсудить, потому что это тоже в компетенции местных исполнительных органов», - дополнил Али Алтай.

    В свою очередь, руководитель Союза автотранспортников Казахстана Сабит Аманбаев добавил, что лишение возможности SMS-оплаты в корне неправильно.

    «Наше население теряет возможность бесконтактной оплаты, совершенно нет никаких оснований отменять эту форму оплаты, наоборот ее нужно развивать, чтобы человек мог телефоном, банковской картой иметь возможность оплатить», - сказал Сабит Аманбаев.

    По словам председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Али Алтая, поднимается вопрос о субсидировании, но местные исполнительные органы ставят требования перед перевозчиками, чтобы они внедрили электронное билетирование.

    «Со стороны частников есть противостояния. Они не исполняют. Если у него образно есть 100 автобусов, он устанавливает только на 10. Теневая сторона остается. Мы делаем анализ, к сожалению, есть противостояния по внедрению электронного билетирования. В Алматы анализ показывает, что с 2015 года если раньше собиралось 400 млн, то сейчас 2 млрд 400 собирают. Все благодаря электронному билетированию, все идет прозрачно», - проинформировал Али Алтай.



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