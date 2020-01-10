Отмену примирения сторон по факту изнасилования прокомментировал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказал свое мнение по поводу исключения процедуры примирения по факту изнасилования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 11 января 2020 года вступает в действие закон, ужесточающий ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления. Так, возможность примирения с пострадавшей стороной исключается.

«Есть и те, кто оспаривает эту меру, считая, что примирение сторон следовало бы сохранить. К примеру, есть люди, которые считают, что это создает коррупционные риски. Если раньше семья преступника пыталась всеми силами выплатить компенсацию пострадавшему лицу, то теперь якобы эти деньги будут тратиться на подкуп. Они приводят еще один аргумент, что иногда такие прецеденты заканчивались браком по настоянию родни или старейшин. Особенно такая ситуация нередко возникала в сельской местности», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале Хабар.

Он также прокомментировал высказываемые мнения относительно того, что теперь судебные тяжбы по таким делам будут носить бескомпромиссный характер.

«Если заявительница проиграет прогресс, то она может стать обвиняемой в клевете. Поэтому тут либо ты судишь, либо тебя засудят. Такие аргументы тоже встречаются. Я думаю, что ошибка таких тезисов в том, что они противоречат принципу нулевой терпимости к насилию», - считает министр.

Даурен Абаев уточнил при этом, что большинство граждан одобрило закон.