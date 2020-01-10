+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -8 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Отмену примирения сторон по факту изнасилования прокомментировал Даурен Абаев

10 Января 2020 21:45
Поделиться:
Отмену примирения сторон по факту изнасилования прокомментировал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказал свое мнение по поводу исключения процедуры примирения по факту изнасилования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Наказание за ложные доносы ужесточили в Казахстане
Владимир Божко: До пяти суток ареста грозит оскорбившим педагога Какие вопросы решает новый Закон по вопросам ЖКХ Декриминализация статьи о клевете повысит доверие общества к власти - Багдат Нургазинов

С 11 января 2020 года вступает в действие закон, ужесточающий ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления. Так, возможность примирения с пострадавшей стороной исключается.

«Есть и те, кто оспаривает эту меру, считая, что примирение сторон следовало бы сохранить. К примеру, есть люди, которые считают, что это создает коррупционные риски. Если раньше семья преступника пыталась всеми силами выплатить компенсацию пострадавшему лицу, то теперь якобы эти деньги будут тратиться на подкуп. Они приводят еще один аргумент, что иногда такие прецеденты заканчивались браком по настоянию родни или старейшин. Особенно такая ситуация нередко возникала в сельской местности», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале Хабар.

Он также прокомментировал высказываемые мнения относительно того, что теперь судебные тяжбы по таким делам будут носить бескомпромиссный характер.

«Если заявительница проиграет прогресс, то она может стать обвиняемой в клевете. Поэтому тут либо ты судишь, либо тебя засудят. Такие аргументы тоже встречаются. Я думаю, что ошибка таких тезисов в том, что они противоречат принципу нулевой терпимости к насилию», - считает министр.

Даурен Абаев уточнил при этом, что большинство граждан одобрило закон.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Другие государственные органы, Общество,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив