Отмену образовательных грантов акима объяснили в Кызылординской области

В Кызылординской области с 2026 года отменены образовательные гранты акима для выпускников. Такое решение вызвало вопросы у родителей, в связи с чем корреспондент агентства Kazinform попробовал выяснить причину отмены.

Как сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ, в этом году в Кызылординском университете имени Коркыт Ата предусмотрено 160 грантов и льгот, в том числе 20 грантов со 100% скидкой, 10 — с 50% и 60 — с 25%, 70 — с 10%. Кроме того, предусмотрено 12 грантов от фонда «Қазақстан халқына».

— Подобные гранты предусмотрены и для абитуриентов в высших учебных заведениях республики. В частности, выделяются гранты ректоров, а фонд «Қазақстан халқына» предоставляет образовательные гранты вузам по востребованным специальностям. В связи с унификацией мер социальной поддержки образовательные гранты акима области для выпускников школ из социально уязвимых категорий с этого года отменены, — говорится в сообщении.

В управлении призвали обращаться в приемные комиссии вузов для получения подробной информации об условиях предоставления грантов и льгот.

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