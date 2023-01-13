Отмену неприкосновенности родственников экс-президента пояснил Айдос Сарым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым пояснил отмену неприкосновенности родственников экс-президента в связи с признанием утраты силы закона «О Первом Президенте РК – Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть такой принцип: закон обратной силы не имеет. Например, сейчас в законодательство вводятся нормы с самокатами и так далее. Соответственно, они будут иметь некоторые санкции: если превысил скоростной режим, тогда тебя оштрафуют. Но тебя не могут оштрафовать, если ты год назад лихачил. Это тот же принцип. Но, с другой стороны, есть Конституционный суд. Если какие-то будут вещи обсуждаться, то Конституционный суд должен выносить решение по каждому случаю и факту», - разъяснил он после совместного заседания Палат Парламента, отвечая на вопросы журналистов.

Он пояснил, что есть преступления, которые не имеют срока давности. Это может быть убийство, геноцид.

«Я не знаю, участвовали они в этом или нет. Но если такое появится, то это будут исключительные вещи», - добавил депутат.

Сегодня на совместном заседании Палат Парламента депутаты в первом и втором чтениях приняли закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».

О гарантиях, сохраняющихся для экс-президента после вступления в силу закона, сообщил министр юстиции РК Азамат Ескараев.