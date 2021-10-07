Отмену ковидных выплат медикам прокомментировал Алексей Цой
«Не считаете ли вы отмену ковидных выплат преждевременной мерой, учитывая, что на стационарном лечении остаются много людей?» - спросила журналист.
«Решение о доплатах было принято тогда, когда у нас вообще не было понятно на начальном этапе инфекции, в основном это было принято, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в стране. Этот период прошел в прошлом году. Но несмотря на это, государство пошло навстречу и продлевало эти выплаты. У нас не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, тогда лекарства были в дефиците, были проблемы с новыми оборудованиями, госпиталями, системами очистки воздуха, все это мы построили. Скорые помощи оснастили регионы, обеспечили полностью потребность в лекарствах. Самое главное - мы вакцинировали всех наших медицинских работников. Они у нас на 99 % вакцинированы. То есть, сейчас они защищены. Медицинские работники имеют возможность какой-то защиты. На тот момент не было возможности и вакцинации не было. Это была беспрецедентная поддержка. Но Глава государства отметил, что возможности у государства не бездонные и нужны иные методы в дальнейшем переходе и стимулировании», - пояснил министр.
По его словам, возможно, заработная плата будет именно не того уровня, но она будет постоянной вне зависимости от того, будет ковид или нет.
«Все граждане, которые будут работать в опасных зонах с опасными инфекциями, есть более чем опасные инфекции, чем ковид, и врачи работают в этих стационарах. Все те медицинские работники, которые будут работать в этих агрессивных условиях, будут получать доплату. Они будут получать выше, чем наши коллеги получают в отрасли. Будут определенные коэффиценты», - сказал Алексей Цой.
Он также отметил, что вопрос отрабатывается с Министерством финансов.
«Есть у нас уже наработанные подходы. Но самое главное то, что в целом у медицинских работников зарплата повысится в 2,5 раза. Общий уровень зарплат у медиков - до 500 тысяч в среднем дойдет. Поэтапно каждый год мы по 30 % повышаем заработную плату. Уровень заработной платы врачей выйдет на достаточный уровень. Соответственно даже те позиции мы предлагаем индексировать. То есть, врачи, которые будут работать в опасных зонах, будут получать выше, чем средняя заработная плата у врачей, которые у нас будут работать в отрасли. Соответственно, это системный подход на последующие годы вне зависимости от ковида. Это постоянная мера. Мы более подготовлены сейчас, чем это было год назад. Мы обучили новые кадры», - отметил министр здравоохранения.