Отмену ковидных выплат медикам прокомментировал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не считает ли Минздрав отмену ковидных выплат преждевременной мерой? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не считаете ли вы отмену ковидных выплат преждевременной мерой, учитывая, что на стационарном лечении остаются много людей?» - спросила журналист.

«Решение о доплатах было принято тогда, когда у нас вообще не было понятно на начальном этапе инфекции, в основном это было принято, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в стране. Этот период прошел в прошлом году. Но несмотря на это, государство пошло навстречу и продлевало эти выплаты. У нас не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, тогда лекарства были в дефиците, были проблемы с новыми оборудованиями, госпиталями, системами очистки воздуха, все это мы построили. Скорые помощи оснастили регионы, обеспечили полностью потребность в лекарствах. Самое главное - мы вакцинировали всех наших медицинских работников. Они у нас на 99 % вакцинированы. То есть, сейчас они защищены. Медицинские работники имеют возможность какой-то защиты. На тот момент не было возможности и вакцинации не было. Это была беспрецедентная поддержка. Но Глава государства отметил, что возможности у государства не бездонные и нужны иные методы в дальнейшем переходе и стимулировании», - пояснил министр.

По его словам, возможно, заработная плата будет именно не того уровня, но она будет постоянной вне зависимости от того, будет ковид или нет.

«Все граждане, которые будут работать в опасных зонах с опасными инфекциями, есть более чем опасные инфекции, чем ковид, и врачи работают в этих стационарах. Все те медицинские работники, которые будут работать в этих агрессивных условиях, будут получать доплату. Они будут получать выше, чем наши коллеги получают в отрасли. Будут определенные коэффиценты», - сказал Алексей Цой.

Он также отметил, что вопрос отрабатывается с Министерством финансов.

«Есть у нас уже наработанные подходы. Но самое главное то, что в целом у медицинских работников зарплата повысится в 2,5 раза. Общий уровень зарплат у медиков - до 500 тысяч в среднем дойдет. Поэтапно каждый год мы по 30 % повышаем заработную плату. Уровень заработной платы врачей выйдет на достаточный уровень. Соответственно даже те позиции мы предлагаем индексировать. То есть, врачи, которые будут работать в опасных зонах, будут получать выше, чем средняя заработная плата у врачей, которые у нас будут работать в отрасли. Соответственно, это системный подход на последующие годы вне зависимости от ковида. Это постоянная мера. Мы более подготовлены сейчас, чем это было год назад. Мы обучили новые кадры», - отметил министр здравоохранения.