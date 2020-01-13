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Отмену фиксированного налога пояснили в ДГД по Алматы

13 Января 2020 23:00
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Отмену фиксированного налога пояснили в ДГД по Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент государственных доходов по Алматы проинформировал, что с 1 января 2020 года законодательно отменен фиксированный налог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В связи с этим, всем плательщикам фиксированного налога необходимо перейти на другие режимы налогообложения: специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации (3%, до 30 человек, доход-24038 МРП), общеустановленный порядок (10%), СНР на основе фиксированного вычета (до 50 человек, доход - 144184 МРП).

Данные нормы распространяются на все категории видов бизнеса облагаемым фиксированным налогом, за исключением обменных пунктов, которые смогут перейти только на общеустановленный режим налогообложения.

Кроме того, необходимо снять с учета следующие объекты, облагаемые данным налогом:

1) игровой автомат без выигрыша предназначенный для проведения игры с одним игроком;

2) игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с участием более одного игрока;

3) персональный компьютер, используемый для проведения игры;

4) игровая дорожка;

5) картинг;

6) бильярдный стол;

7) обменный пункт уполномоченной организации.

1 МРП = 2651 тенге.


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Ключевые слова: Алматы, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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