Отменившего доплаты медикам главврача в Павлодарской области привлекут к ответственности

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня вице-министр здравоохранения Лязат Актаева в рамках своей рабочей поездки в Павлодарскую область по вопросам ОСМС, приняла участие в расширенном заседании Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Павлодарской области по поручению министра здравоохранения Елжана Биртанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На заседании наблюдательного совета под председательством и.о. заместителя начальника управления здравоохранения Павлодарской области Мукашева А.М., с участием председателя Павлодарского филиала профсоюза «Сенім» Тулегеновой С.Ч., директора филиала Фонда социального медстрахования Нурлана Касимова, где был рассмотрен вопрос повышения заработной платы медицинским работникам в рамках реализации госпрограммы развития здравоохранения на 2020-2025 годы, а также нарушение условий коллективного договора.

На встрече с коллективом главный врач ознакомил сотрудников с вновь подписанным приказом о сохранении стимулирующих выплат дополнительно к планируемому повышению зарплаты. Главный врач извинился перед коллективом и назвал свой приказ «ошибкой».

Вице-министр указала на недопустимость принятия правовых актов, ухудшающих положение медработников, за что главный врач будет рекомендован к привлечению к дисциплинарной ответственности.

«Исполнение госпрограммы по повышению зарплаты врачам и средним медработникам, а также коллективного договора обязательны. Важно не дискредитировать реформу ОСМС» - подчеркнула Лязат Актаева.

Помимо этого, вице-министром дано соответствующее разъяснение по факту и повышение заработной платы медицинским работникам с 1 января 2020 года.

В этом году заработная плата врачам в РК в среднем будет увеличена на 30 % и составит порядка 246 тысяч тенге, и среднего медперсонала в среднем на 20%, составит 145 тысяч тенге.

Напомним, что ранее приказом главного врача ГКП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» С. Смакова от 30 января 2019 года № 1-03-10/44 «О доплатах» для стимулирования медработников были установлены доплаты к должностному окладу врачам в размере - 30% и средним медработникам - 20% на постоянной основе.

Однако приказом главного врача ГКП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» С. Смакова от 13 января 2020 года №1-03-10/84 вышеуказанные доплаты были отменены.