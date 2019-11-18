Отменить земельный налог для собственников многоквартирных домов хотят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут отменить земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил и.о. директора департамента налоговой методологии Комитета государственных доходов МФ РК Даулет Жарылгасинов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это связано с незначительностью суммы налога и значительными затратами на администрирование, большим количеством объектов и сложностью расчета», - пояснил Даулет Жарылгасинов.

Такие нововведения, по его словам, предусмотрены в проекте закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены перенести сроки уплаты налога на транспортные средства с физических лиц.