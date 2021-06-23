Отменить ввод инфекционных больниц в состав многопрофильных центров просит депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат мажилиса Гульдара Нурумова обратилась с депутатским запросом к министру здравоохранения РК Алексею Цою касательно ввода инфекционных больниц в состав многопрофильных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сложный период пандемии выявил слабые места в организации медицинской помощи в большинстве стран мира, включая Казахстан: малая сеть коечного фонда, острая нехватка специалистов инфекционного профиля, санитарно-эпидемиологической службы, слабая материально-техническая оснащенность инфекционных отделений. Инфекционные заболевания - одна из самых серьезных угроз национальной безопасности в сфере здоровья граждан, несмотря на очевидные успехи человечества в борьбе с ними», - сказала Гульдара Нурумова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, за последние годы в мире происходит изменение основной эпидемиологической характеристики многих инфекционных заболеваний, периодичность, амплитуда колебаний сезонности, поражаемость контингентов. XXI век характеризуется ростом новых вирусных заболеваний ранее неизвестных, отвоевывают потерянные позиции «старые инфекции», такие как малярия, холера, дифтерия, менингококковая инфекция, корь, коклюш. Не утрачивают значимость и кишечные инфекции.

«И, конечно, в сложившейся ситуации в борьбе с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями огромную роль играют специализированные инфекционные больницы. Необходимость увеличения инфекционного коечного фонда продиктована временем и пандемией, а также сложившейся ситуацией. Но на сегодняшний день, согласно приказу МЗ РК от 8 октября 2020г. № ҚР DCM -117/ 2020 «Об утверждении Номенклатуры организаций здравоохранения» инфекционные больницы как инфекционные отделения вошли в состав многопрофильных больниц в 10 областях: в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, ВКО, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, в г.Нур-Султан», - отметила депутат.

Спикер назвала данную ситуацию парадоксом.

«С одной стороны, строятся новые инфекционные стационары, а с другой, имеющиеся инфекционные койки передаются в состав других стационаров. Инфекционные больницы существовали все время, а в период пандемии в прошлом году почему-то их переводят в состав многопрофильных больниц. Для чего? Для экономии одной ставки главного врача и одной ставки главного бухгалтера? Стоит ли эта экономия такой востребованной, качественной, полноценной, инфекционной помощи населению? Во многих областях имеются природные очаги тулеремии, чумы и риккетсиозов, эпидемического сыпного тифа, сибирской язвы и др. На территории южных регионов распространены очаги висцерального и кожного лейшманиоза, водоемы представляют опасность в передаче малярии, выявляются возбудители клещевого энцефалита, Ку-лихорадки, лихорадки Западного Нила, других риккетсиозов. Сохраняются высокие риски инфицирования населения бруцеллезом, эхинококкозом, бешенством», - перечислила мажилисвумен.

«В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений или отменить приказ МЗ РК от 8 октября 2020г. № ҚР DCM -117/ 2020 и придать инфекционным больницам самостоятельный юридический статус на областном уровне», - заключила Г. Нурумова.