Отменить ответственность за неосвоение бюджета по нацпроектам предлагает МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин озвучил предложения ведомства по введению дополнительных возможностей корректировки выделяемого в рамках нацпроектов бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается предусмотреть возможность корректировки бюджета в объеме не более 20% от объема расходов бюджетной программы, в том числе по средствам Нацфонда предлагается администраторам бюджетных программ доиспользовать неиспользованные средства по нацпроектам в следующем году», – сказал Азамат Амрин на обсуждении «перезагрузки» бюджетных процессов и внедрения блочного бюджета в Сенате.

Миннацэкономики предлагает изменить подходы по срокам формирования прогноза социально-экономического развития.

«Это делается в два этапа: до 15 апреля и до 1 августа, а сейчас предлагается делать в один этап - до 1 июля. Мы предлагаем сдвинуть сроки. Дополнительное предложение, которое мы хотим сделать в рамках законопроекта — предлагается отменить ответственность за неосвоение бюджетных средств и заменить ее на ответственность за недостижение результата. У нас национальные проекты привязаны все к индикаторам, за каждым закреплен ответственное должностное лицо», - отметил вице-министр.

«Мы говорим о том, что, если есть индикатор, если в рамках 3-5 лет средства выделяются, этот индикатор должен быть достигнут. Если не достигается, то возникает ответственность в этом случае. В части нацпроектов предлагается заменить ответственность за неосвоение на ответственность за недостижение результатов», - заключил А. Амрин.