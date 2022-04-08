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    11:36, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Отменить ответственность за неосвоение бюджета по нацпроектам предлагает МНЭ РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин озвучил предложения ведомства по введению дополнительных возможностей корректировки выделяемого в рамках нацпроектов бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагается предусмотреть возможность корректировки бюджета в объеме не более 20% от объема расходов бюджетной программы, в том числе по средствам Нацфонда предлагается администраторам бюджетных программ доиспользовать неиспользованные средства по нацпроектам в следующем году», – сказал Азамат Амрин на обсуждении «перезагрузки» бюджетных процессов и внедрения блочного бюджета в Сенате.

    Миннацэкономики предлагает изменить подходы по срокам формирования прогноза социально-экономического развития.

    «Это делается в два этапа: до 15 апреля и до 1 августа, а сейчас предлагается делать в один этап - до 1 июля. Мы предлагаем сдвинуть сроки. Дополнительное предложение, которое мы хотим сделать в рамках законопроекта — предлагается отменить ответственность за неосвоение бюджетных средств и заменить ее на ответственность за недостижение результата. У нас национальные проекты привязаны все к индикаторам, за каждым закреплен ответственное должностное лицо», - отметил вице-министр.

    «Мы говорим о том, что, если есть индикатор, если в рамках 3-5 лет средства выделяются, этот индикатор должен быть достигнут. Если не достигается, то возникает ответственность в этом случае. В части нацпроектов предлагается заменить ответственность за неосвоение на ответственность за недостижение результатов», - заключил А. Амрин.

    Теги:
    Бюджет Миннацэкономики Нацпроекты Другие государственные органы Экономика
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