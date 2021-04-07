Отменить ограничения по работе бизнеса потребовали депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты фракции «Ак жол» Мажилиса требуют отменить ограничения по работе бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен Дания Еспаева, озвучивая депутатский запросе в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, напомнила, что в ходе недавнего совещания по эпидемиологической ситуации Президент дал крайне нелицеприятную оценку работе Минздрава, санитарных врачей и акиматов, отметив, что основная часть их работы свелась к ограничению деятельности различных секторов экономики, рейдам мониторинговых групп и штрафам.

«Мы предлагали отказаться от запретов и перейти к разумному регулированию бизнеса в соответствии с Предпринимательским кодексом. Согласно Кодексу проверки на соблюдение санэпидтребований должны проводить СЭС. Однако повсеместно предпринимателей проверяют совсем другие: полиция, акиматы, их стажеры, волонтеры. Санврачи только выписывают штрафы на основании «протоколов» этих групп. При этом сами мониторинговые группы нередко не соблюдают масочный режим, нарушают законные права предпринимателей, по своему усмотрению взламывают объекты, запрещают предпринимателям вести видеосъемку своих действий, чтобы не было возможности оспорить их беспредел, - сказала Дания Еспаева на пленарном заседании палаты

Депутат добавила, что помимо вышеперечисленного в мониторинговых группах нет конкретного должностного лица, которое бы несло всю полноту ответственности за действия группы, нанесение ущерба бизнесу и вымогательства с предпринимателей.

«Они превратились в непонятных налетчиков, которые сами себе и Конституция, и закон. Недаром на местах уже появились самозванные группы, не относящиеся вообще ни к каким госорганам, а грабящие предпринимателей под видом мониторинга», - подчеркнула Дания Еспаева.

При этом, по ее словам, на все обращения о незаконности таких действий - полиция и акиматы создают мониторинговые группы, потому СЭС могут проводить проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом только при наличии экстренного сообщения о нарушениях и угрозе заражений. А акиматы и полиция, оказывается, могут не обращать внимания на Кодекс.

«Но это же прямое игнорирование закона! Действие закона может приостанавливаться только в период ЧП, но он закончился год назад, 11 мая прошлого года. Поэтому все госорганы обязаны соблюдать закон. Кроме того, многочисленные вопросы вызывают и сами ограничения, вводимые санврачами. В каждом регионе вводятся свои ограничения, часто противоречащие и здравому смыслу и делению на «зеленые», «желтые», «красные» зоны», - считает Дания Еспаева.