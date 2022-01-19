Отменить обязательный техосмотр автомобилей предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Процедура прохождения техосмотра автомобилей осталась формальной и коррумпированной. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В современном обществе государством активно проводится политика личной ответственности за принимаемые решения и поступки, системно формируется институт страхования гражданско-правовой ответственности по различным направлениям деятельности граждан, бизнеса и государства», - сказал Акын Конуров на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что фракция «Народная партия Казахстана» обращает внимание Правительства на действующий инструмент контроля ответственности граждан за состояние личного имущества.

«В частности, мы поднимаем вопрос о требовании прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств физических лиц, которые используются в личных целях. В Казахстане насчитывается порядка 2,7 млн (или более 70% от общего количества) транспортных средств, прохождение ежегодного технического осмотра для которых является обязательным. Большинство их владельцев – это законопослушные граждане, которые вынуждены за заветный акт о прохождении технического осмотра уплачивать положенные платежи в размере до 5 тыс. тенге. Валовая выручка этой сферы деятельности может составлять от 7 до 13 млрд тенге. Хотим отметить, что, несмотря на передачу проведения данной сферы в конкурентную среду и создание сети частных станций для прохождения технического осмотра, процедура его прохождения осталась формальной и коррумпированной», - подчеркнул Айкын Конуров.

Депутат продолжил, что в 2019 году в Комитете транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан заявляли о беспощадной борьбе с мошенническими схемами среди частных операторов техосмотра: ручной ввод определенных данных, фотошоп - проведение техосмотра без предоставления транспорта, продажу фиктивных диагностических карт, проведение осмотра в местах, не соответствующих государственным стандартам и требованиям.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда. В 2021 году была пресечена деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), созданной сотрудниками уже Комитета транспорта. ОПГ без фактического техосмотра подделала более 260 тыс. диагностических карт. В денежном выражении - это почти 1 млрд тенге. По всей стране на подставных лиц было оформлено 28 фирм, которые существовали лишь «на бумаге». По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали, соответственно, они не имели необходимого: помещения, технического оборудования, специалистов, как требует этого действующее законодательство. Получается, что чиновники не побороли коррупцию в этой сфере, а возглавили ее», - отметил Айкын Конуров.

Таким образом, по словам мажилисмена, можно с уверенностью утверждать, что технический осмотр стал формальностью, приводит к ненужным затратам граждан, несет в себе системные коррупционные риски, не особо влияет на безопасность транспортного средства для самого владельца, других участников движения, не обеспечивает вопросы экологической безопасности.

«Фракция «Народная партия Казахстана» считает логичным отменить в Казахстане обязательное прохождение технического осмотра и административную ответственность за эксплуатацию без технического осмотра транспортных средств физических лиц, кроме автобусов, грузовых автомобилей и транспортных средств, используемых в коммерческих целях в качестве такси», - резюмировал Айкын Конуров.



