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    13:17, 29 Март 2022 | GMT +6

    Отменить исключительное право оператора на закуп и реализацию товарного газа предлагает АЗРК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимые меры для развития конкуренции на рынках товарного газа обозначил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сохранение государственного регулирования цен на газ. При этом, необходимо введение механизма квотирования поставок газа на внутренний рынок с определением четких и прозрачных критериев формирования таких квот. Поэтапное дерегулирование этого рынка будет осуществляться через увеличение объемов реализации товарного газа на бирже. Это необходимо для привлечения инвестиций и увеличения объемов добычи газа в условиях возникающего дефицита», - сказал Рустам Ахметов.

    Также, по его словам, необходима отмена исключительного права «QazaqGaz» на закуп товарного газа и его реализацию на внутренний рынок. Его уход в лице АО «КазТрансГаз Аймак» из рынка розничной реализации товарного газа.

    «Таким образом, предлагается механизм прямой реализации товарного газа через магистральные и распределительные сети независимым розничным поставщикам газа. Это позволит исключить из ценообразования перечисленные выше монопольные издержки Национального оператора, единого закупщика газа, устранить его отрицательное влияние на конкурентные смежные товарные рынки – строительно-монтажных работ, биллинга, транспорта», - пояснил Рустам Ахметов.

    Было отмечено, что завершить демонополизацию данного товарного рынка предлагается к 2025 году после того, как прекратится субсидирование внутреннего рынка от экспортных доходов Национального оператора.

    Теги:
    Нефть/газ Экономика
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