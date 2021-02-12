Отменить дифференцированный тариф на электроэнергию предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости отмены дифференцированного тарифа на электроэнергию высказался председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серик Жумангарин сообщил, что самый высокий тариф за электроэнергию наблюдается в Костанае.

«Почему конкуренция в стране не развивается, почему не работает централизованный рынок энергоснабжения? Есть поставщики, которые поставляют физическим лицам. Воспринимают они сегодня эту поставку как нагрузку. Почему это происходит? Потому что тариф в стране дифференцируется. Он дифференцируется на физических лиц и юридических лиц. Юридические лица также дифференцируются на бюджет. Средний отпускной тариф в Костане - 20 тенге 88 тиын - самый высокий в стране. Самый низкий тариф в ВКО - 13 тенге. Понятно, что там есть дешевые водные станции», - сказал на площадке в формате «Open space» председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

По словам Серика Жумангарина, тариф дифференцируется дальше между физическими и юридическими лицами.

«Для физических лиц в Костанае - 15 тенге 33 тиын, для юридических лиц - 26 тенге. Для госучреждения - 31 тенге. Что происходит в результате? Юридические лица, государственные учреждения становятся лакомым куском. На этом рынке развивается конкуренция. Поскольку по этой высокой цене выгодно поставлять электрическую энергию», - объяснил С. Жумангарин.

Он отметил, что государство, защищая социально уязвимые слои и малообеспеченные слои населения, устанавливают низкий тариф.

«В стране несколько сотен тысяч людей, которых надо защищать. Но все остальные, уверенно говорю, могут эти тарифы оплачивать. Что в результате происходит? В результате происходит вымывание юридических лиц у гарантирующих поставщиков. К концу года согласно методике ценообразования они имеют право обратиться в тарифный регулятор за компенсацией убытков, которые они несут. В результате тарифный регулятор ежегодно повышает снабженческую надбавку, растут тарифы для физических лиц. Получается замкнутый круг. Пытаясь помочь физическим лицам, мы ежегодно способствуем повышению тарифов для физических лиц», - добавил С. Жумангарин.

По словам председателя Агентства, единственный выход в данной ситуации - прекратить политику дифференцированного ценообразования.

«Постепенно в течение определенного периода - скажем до 2025 года сократить разрыв дифференциации до нуля. А по физическим лицам, нуждающимся в государственной поддержке, ввести целевое перечисление необходимых средств на лицевые счета физлиц в энергоснабжающих компаниях. Сейчас подобного рода работа ведется Министерством энергетики не только в сфере энергоснабжения, но и газоснабжения. Я думаю, что как только у нас дифференциация в стране уйдет, физические лица станут интересны с точки зрения поставок и конкуренции. В стране начнется конкуренция не только на уровне городов, но и на уровне микрорайонов в городах», - считает Серик Жумангарин.