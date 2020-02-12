Отменены занятия в школах Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за мороза отменены занятия в школах Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает МИА «Казинформ».

По информации управления образования, в Семее мороз -23, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.

В Усть-Каменогорске мороз -28, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены

В Шемонаихинском районе мороз -27, отменяются занятия для учащихся 1-9 классов первой смены.

В районе Алтай мороз -30, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.

В Риддере мороз -27, ветер 3 м/с, отменяются занятия для учащихся 1-9 классов первой смены.

В Бородулихинском районе мороз -32, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.

В Уланском районе мороз -28, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены

В Кокпектинском районе мороз -30, отменяются занятия для учащихся 1-9 классов 1 смены.

В Жарминском районе мороз -30, в селах Жангиз-тобе, Шуақ, Жарық отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.

В Шетском районе Карагандинской области отменены занятия для учащихся 0 - 4 классов первой смены.