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вчера 23:55
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Отменены занятия в школах Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за мороза отменены занятия в школах Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает МИА «Казинформ».
По информации управления образования, в Семее мороз -23, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.
В Усть-Каменогорске мороз -28, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены
В Шемонаихинском районе мороз -27, отменяются занятия для учащихся 1-9 классов первой смены.
В районе Алтай мороз -30, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.
В Риддере мороз -27, ветер 3 м/с, отменяются занятия для учащихся 1-9 классов первой смены.
В Бородулихинском районе мороз -32, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.
В Уланском районе мороз -28, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены
В Кокпектинском районе мороз -30, отменяются занятия для учащихся 1-9 классов 1 смены.
В Жарминском районе мороз -30, в селах Жангиз-тобе, Шуақ, Жарық отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.
В Шетском районе Карагандинской области отменены занятия для учащихся 0 - 4 классов первой смены.
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