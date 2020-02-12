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Отменены занятия в школах Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей

12 Февраля 2020 07:23
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Отменены занятия в школах Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за мороза отменены занятия в школах Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает МИА «Казинформ».

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В Уланском районе мороз -28, отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены

В Кокпектинском районе мороз -30, отменяются занятия для учащихся 1-9 классов 1 смены.

В Жарминском районе мороз -30, в селах Жангиз-тобе, Шуақ, Жарық отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область, Образование, Погода,
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Гульмира Байзакова

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