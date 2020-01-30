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Отменены занятия в школах ВКО из-за морозов

30 Января 2020 08:16
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Отменены занятия в школах ВКО из-за морозов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане из-за морозов отменены занятия в школах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В ДЧС сообщили, что по информации управления образования, 30 января из-за 30-градусного мороза в городе Семей отменены занятия у учащихся с 1-4 классы первой смены.

Кроме того, в школу не пошли учащиеся начальных классах первой смены в Шемонаихинском, Уланском, Бородулихинском, Курчумском, Катон-Карагайском районах, а также в городах Курчатов и Риддер.

В это время в Кокпектинском, Бескарагайском районах отменили занятия с 1 по 11 классы, а в районе Алтай с 1 по 9 классы первой смены.

Отметим, что холоднее всего в Кокпектинском и районе Алтай, там столбик термометра опустился до – 31.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
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Автор:

Орал Ерланулы

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