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вчера 20:45
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Отменены занятия в школах ВКО из-за морозов
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане из-за морозов отменены занятия в школах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ДЧС сообщили, что по информации управления образования, 30 января из-за 30-градусного мороза в городе Семей отменены занятия у учащихся с 1-4 классы первой смены.
Кроме того, в школу не пошли учащиеся начальных классах первой смены в Шемонаихинском, Уланском, Бородулихинском, Курчумском, Катон-Карагайском районах, а также в городах Курчатов и Риддер.
В это время в Кокпектинском, Бескарагайском районах отменили занятия с 1 по 11 классы, а в районе Алтай с 1 по 9 классы первой смены.
Отметим, что холоднее всего в Кокпектинском и районе Алтай, там столбик термометра опустился до – 31.
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