Отменены занятия в школах ВКО из-за морозов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане из-за морозов отменены занятия в школах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС сообщили, что по информации управления образования, 30 января из-за 30-градусного мороза в городе Семей отменены занятия у учащихся с 1-4 классы первой смены.

Кроме того, в школу не пошли учащиеся начальных классах первой смены в Шемонаихинском, Уланском, Бородулихинском, Курчумском, Катон-Карагайском районах, а также в городах Курчатов и Риддер.

В это время в Кокпектинском, Бескарагайском районах отменили занятия с 1 по 11 классы, а в районе Алтай с 1 по 9 классы первой смены.

Отметим, что холоднее всего в Кокпектинском и районе Алтай, там столбик термометра опустился до – 31.