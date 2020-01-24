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вчера 23:54
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Отменены занятия в школах трех областей республики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды отменены занятия в школах Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Об этом передает МИА «Казинформ».
По данным управления образования Павлодарской области, отменены занятий первой смены для учащихся 0-4-классов в Павлодаре, Экибастузе, Баянаульском, Аккулы, Майском, Павлодарском, Щербактинском районах. Ветер 15-20 м/с.
В Уланском районе ВКО в селах Таргын, Верхние Тайынты отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.
В Акмолинской области отменены занятия в школьных учреждениях первой смены в Степногорске - с 0 по 4 классы, Астраханском - с 0 по 11 классы, Аккольсом - с 0 по 11 классы, Биржан сал - с 0 по 11 классы, Сандыктауском - с 0 по 11 классы, Целиноградском - с 0 по 11 классы, Ерейментауском - с 0 по 11 классы, Коргалжынском - с 0 по 11 классы, в Шортандинском - с 0 по 11 классы, Егиндыкольском - с 0 по 11 классы.
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