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Отменены занятия в школах Кокшетау

27 Февраля 2020 07:57
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Отменены занятия в школах Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В школах Кокшетау отменены занятия первой смены из-за погоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В связи с погодными условиями отменяются занятия для учашихся 1 смены с 0 по 11 класс в Кокшетау. Об этом сообщил на своей страничке в Instagram отдел образования областного центра.
Как добавили в ведомстве, по поводу занятий 2 смены будет сообщено дополнительно позже.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Образование, Погода,
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Автор:

Оксана Матасова

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