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Отменены занятия в школах Кокшетау
27 Февраля 2020 07:57
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В школах Кокшетау отменены занятия первой смены из-за погоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЗанятия в костанайских школах отменили из-за непогоды Все автодороги Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей закрыты Из-за непогоды в Семее отменены занятия в школах и колледжах
В связи с погодными условиями отменяются занятия для учашихся 1 смены с 0 по 11 класс в Кокшетау. Об этом сообщил на своей страничке в Instagram отдел образования областного центра.
Как добавили в ведомстве, по поводу занятий 2 смены будет сообщено дополнительно позже.
Ключевые слова: Акмолинская область, Образование, Погода,
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