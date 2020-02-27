Отменены занятия в школах Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В школах Кокшетау отменены занятия первой смены из-за погоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с погодными условиями отменяются занятия для учашихся 1 смены с 0 по 11 класс в Кокшетау. Об этом сообщил на своей страничке в Instagram отдел образования областного центра.

Как добавили в ведомстве, по поводу занятий 2 смены будет сообщено дополнительно позже.



