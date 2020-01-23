Отменены занятия для учеников второй смены в трех областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отменены занятия для учеников второй смены в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Об этом передает МИА «Казинформ».

По сведениям управления образования Акмолинской области, в связи сильным бураном, отменены занятия в школьных учреждениях второй смены в городе Степногорск - с 0 по 11 классы, Астраханском - с 0 по 11 классы, Аршалынском - с 0 по 11 классы, Целиноградском - с 0 по 11 классы, Коргалжынском - с 0 по 11 классы, Аккольсом - с 0 по 11 классы, Шортандинском - с 0 по 11 классы, Ерейментауском - с 0 по 11 классы, Егиндыкольском - с 0 по 11 классы, Биржан сал - с 0 по 11 классы, Бурабайском - с 0 по 11 классы, Сандыктауском районах - с 0 по 11 классы.

В городе Семее ВКО из-за сильного ветра отменяются занятия учащихся с 1-9 классы второй смены. В селе Канайка Уланского района отменяются занятия учащихся с 1-11 классы второй смены.

В Карагандинской области в связи с погодными условиями по данным управления образования отменены занятия для второй смены: с 0 по 11 классы в Темиртау, Караганде, Абайском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Осакаровском, Улытауском районах;

- с 0 по 9 классы в Сарани, Сатпаеве, Шахтинске, Жанааркинском, Шетском районах;

- с 0 по 6 классы в городе Каражале.