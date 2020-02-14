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Отменены занятия для учащихся начальных классов в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях
14 Февраля 2020 07:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды отменены занятия для учащихся начальных классов в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По сведениям управления образования Акмолинской области, в связи сильным бураном отменены занятия для учащихся 0 - 4 классов в городе Степногорске.
По информации управления образования ВКО, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены района Алтай.
Ключевые слова: Акмолинская область, Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
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