Отменены занятия для учащихся начальных классов в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды отменены занятия для учащихся начальных классов в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях. Об этом передает МИА «Казинформ».

По сведениям управления образования Акмолинской области, в связи сильным бураном отменены занятия для учащихся 0 - 4 классов в городе Степногорске.

По информации управления образования ВКО, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены района Алтай.