Отменены занятия для учащихся 0-9 классов второй смены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отменены занятия для учащихся 0-9 классов второй смены в столичных школах. Об этом корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования города Нур-Султана, в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются.