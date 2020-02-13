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Отменены занятия для учащихся 0-9 классов второй смены в Нур-Султане
13 Февраля 2020 11:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отменены занятия для учащихся 0-9 классов второй смены в столичных школах. Об этом корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации управления образования города Нур-Султана, в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются.
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
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