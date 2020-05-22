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Отменены два крупных международных турнира по таеквондо

22 Мая 2020 21:54
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Отменены два крупных международных турнира по таеквондо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация таеквондо объявила об отмене двух престижных международных турниров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Речь о важных стартах в мировом соревновательном календаре Sudan Open и Puerto Rico Open. Несколько раз соревнования откладывались. Однако после свежих корректировок их решено отменить.

Добавим, что в июне должен был состояться азиатский олимпийский отбор. По решению Всемирной федерации таеквондо он перенесен на другую дату, которая также будет озвучена позже.


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Ключевые слова: Спорт, Коронавирус,
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