Отменены авиарейсы, остановлены поезда: ураган «Забине» добрался до ФРГ

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Хотя основной удар стихии на большей части Германии ожидается в ночь на понедельник, она уже создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Немецкая метеослужба (DWD) в воскресенье, 9 февраля, выпустила почти максимальное (3 степень) предупреждение о штормовой опасности для большей части Германии. Надвигающийся с Атлантики ураган «Забине» уже достиг севера ФРГ. По расчетам метеорологов, на горе Броккен - самой высокой точки центральной Германии - скорость ветра в ночь на понедельник может достигнуть 180 км/ч.

Хотя основной удар стихии на большей части Германии ожидается в ночь на понедельник, она уже создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон. Так авиакомпания Eurowings отменила все вылеты из аэропортов Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кёльна и Штутгарта. Как объявила компания в своем Twitter, пассажиры могут бесплатно отказаться от бронирования.

Компания Lufthansa объявила об отмене в понедельник до 14 часов всех континентальных и межконтинентальных рейсов из Мюнхена. В тоже время в Lufthansa ожидают, что межконтинентальные рейсы во Франкфурт все же состоятся. Однако компания не исключает в понедельник отмену большинства внутриевропейских сообщений в из этого аэропорта.

Поезда дальнего следования остановились по всей стране

Железнодорожная компания Deutsche Bahn (DB) также объявила об отмене рейсов поездов дальнего следования по всей стране. На своей интернет-странице компания предложила всем пассажирам, запланировавшим дальние поездки на период между 9 и 11 февраля, по возможности перенести их на другие дни. В нескольких федеральных землях на западе страны также прекращено движение региональных поездов и пригородных электричек.

Упавшие деревья уже привели к остановкам междугородних и международных поездов. В регионе Эмсланд неподалеку от границы с Нидерландами поезд, шедший из Амстердама в Берлин, въехал в лежащее на путях дерево. По первой информации, никто из 300 пассажиров не пострадал.

В ряде федеральных земель в понедельник будут закрыты школы и детские сады, в некоторых, как, например, в Бранденбурге и Рейнланд-Пфальце, родителям разрешено самим решить: пойдут их дети в школу или нет.

Немецкий футбольный союз отменил намеченный на воскресенье матч между командами «Боруссия»(Мёнхенгладбах) и «Кёльн». Как заявили оба клуба на своих интернет-страницах, решение было принято из-за того, что невозможно гарантировать безопасность болельщиков после матча. Аналогичное решение принято в Англии, где отменен матч между «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед».

В Великобритании ураган получил название «Киара». Без света остались до 10 тысяч домов. Скорость ветра в Уэльсе достигала 150 км/ч. Отменены многие авиарейсы, на многих направлениях приостановлено паромное сообщение. Существует угроза наводнений. Как сообщила авиакомпания British Airways, ее рейс из Нью-Йорка в Лондон благодаря сильному попутному ветру пересек Атлантику за рекордные менее чем пять часов.



