РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:38, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Отменено 50 рейсов из-за забастовки бельгийских бортпроводников

    None
    None
    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Крупнейший авиаперевозчик Европы «Ryanair» был вынужден отменить 50 рейсов в пятницу, еще несколько перелетов могут быть отменены в выходные дни из-за трехдневной забастовки бельгийских бортпроводников, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Низкобюджетная авиакомпания («лоукостер») из Ирландии «Ryanair» отменила ряд рейсов из аэропортов Бельгии Завентем и Шарлеруа. Бортпроводники Бельгии проводят забастовку с пятницы 22 апреля по воскресенье 24 апреля, заявляя, что авиакомпания недостаточно финансирует своих 650 бельгийских сотрудников.

    В частности, 22 апреля отменено 5 рейсов из аэропорта Брюсселя. В аэропорту города Шарлеруа отменено 44 рейса.

    Руководство ирландской авиакомпании и бельгийские профсоюзы неоднократно встречались для обсуждения вопросов, но соглашения достичь не удалось.

    Аннулированные рейсы авиакомпании начинаются в Бельгии. Рейсы «Ryanair», вылетающие из соседних стран ЕС производятся в штатном режиме.

    Авиакомпания сообщила, что всем клиентам в Бельгии будут отправлены электронные письма с предложением забронировать альтернативный вариант либо получить обратно свои деньги. Компания также рекомендует клиентам отслеживать статус своего рейса с помощью мобильного приложения.


    Теги:
    Авиация Мировые новости Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!