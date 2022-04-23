Отменено 50 рейсов из-за забастовки бельгийских бортпроводников

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Крупнейший авиаперевозчик Европы «Ryanair» был вынужден отменить 50 рейсов в пятницу, еще несколько перелетов могут быть отменены в выходные дни из-за трехдневной забастовки бельгийских бортпроводников, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Низкобюджетная авиакомпания («лоукостер») из Ирландии «Ryanair» отменила ряд рейсов из аэропортов Бельгии Завентем и Шарлеруа. Бортпроводники Бельгии проводят забастовку с пятницы 22 апреля по воскресенье 24 апреля, заявляя, что авиакомпания недостаточно финансирует своих 650 бельгийских сотрудников.

В частности, 22 апреля отменено 5 рейсов из аэропорта Брюсселя. В аэропорту города Шарлеруа отменено 44 рейса.

Руководство ирландской авиакомпании и бельгийские профсоюзы неоднократно встречались для обсуждения вопросов, но соглашения достичь не удалось.

Аннулированные рейсы авиакомпании начинаются в Бельгии. Рейсы «Ryanair», вылетающие из соседних стран ЕС производятся в штатном режиме.

Авиакомпания сообщила, что всем клиентам в Бельгии будут отправлены электронные письма с предложением забронировать альтернативный вариант либо получить обратно свои деньги. Компания также рекомендует клиентам отслеживать статус своего рейса с помощью мобильного приложения.