KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Отменены ограничения на ввоз и реализацию ряда наименований чая в Казахстане

    Комитет санитарно-эпидемиологического контроля снял запрет на ввоз и реализацию отдельных видов чая ТОО «Orda Trade Astana», передает Kazinform.

    чай
    Фото: pixabay

    Решение принято по результатам рассмотрения материалов, подтверждающих обеспечение идентификации и прослеживаемости продукции на всех этапах производства и оборота, а также на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы.

    Снятие запрета произведено в соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 38 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

    В перечень продукции вошли:

    • «Апамның шәйі Premium gold»;
    • «Орда Кения»;
    • «Аль-Кайрат шәйі Premium gold».

    С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

    Ранее в Казахстана установили запрет на ввоз некоторых наименований чая.

    Запреты Общество Санэпидконтроль
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор