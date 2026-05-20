Отменены ограничения на ввоз и реализацию ряда наименований чая в Казахстане

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля снял запрет на ввоз и реализацию отдельных видов чая ТОО «Orda Trade Astana», передает Kazinform.

Решение принято по результатам рассмотрения материалов, подтверждающих обеспечение идентификации и прослеживаемости продукции на всех этапах производства и оборота, а также на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Снятие запрета произведено в соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 38 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В перечень продукции вошли:

«Апамның шәйі Premium gold»;

«Орда Кения»;

«Аль-Кайрат шәйі Premium gold».

Ранее в Казахстана установили запрет на ввоз некоторых наименований чая.