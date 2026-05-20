Отменены ограничения на ввоз и реализацию ряда наименований чая в Казахстане
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля снял запрет на ввоз и реализацию отдельных видов чая ТОО «Orda Trade Astana», передает Kazinform.
Решение принято по результатам рассмотрения материалов, подтверждающих обеспечение идентификации и прослеживаемости продукции на всех этапах производства и оборота, а также на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Снятие запрета произведено в соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 38 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».
В перечень продукции вошли:
- «Апамның шәйі Premium gold»;
- «Орда Кения»;
- «Аль-Кайрат шәйі Premium gold».
Ранее в Казахстана установили запрет на ввоз некоторых наименований чая.