Отменена передача трех детских садов Петропавловска частникам – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил об отмене передачи в доверительное управление трех детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принято решение об отмене передачи трех детских садов Петропавловска в доверительное управление. Моя позиция такова: инвесторы могут взять в управление детские сады, которые находятся в плачевном состоянии. Там, где не хватает государственных денег, привлекаются частные инвестиции. Такая работа проводится по всей республике. Соответственно, и наша область должна двигаться в этом направлении», - написал на своей странице в Facebook глава региона.

Ранее в прокуратуре области сообщали, что по ситуации с передачей детских садов в доверительное управление внесен акт надзора в уполномоченный орган. Документ находился на рассмотрении. После рассмотрения акта прокуратура планирует провести брифинг и дать исчерпывающую информацию по этому вопросу.

Напомним, в Петропавловске передача трех детских садов в доверительное управление вызвала общественный резонанс. Аким области поручал разобраться в ситуации компетентным органам.