+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -6 °С
USD 378.19 EUR 412.64
RUB 5.92 CNY 54.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Отменена передача трех детских садов Петропавловска частникам – аким СКО

12 Февраля 2020 00:20
Поделиться:
Отменена передача трех детских садов Петропавловска частникам – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил об отмене передачи в доверительное управление трех детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Надо прекратить передавать нормально работающие детсады в частные руки – Асхат Аймагамбетов
Асхат Аймагамбетов выразил обеспокоенность продажей частных детсадов и их перепрофилизацией Разобраться в передаче детских садов частникам поручил аким СКО Близнецов будут брать в одну группу в столичных детсадах

«Принято решение об отмене передачи трех детских садов Петропавловска в доверительное управление. Моя позиция такова: инвесторы могут взять в управление детские сады, которые находятся в плачевном состоянии. Там, где не хватает государственных денег, привлекаются частные инвестиции. Такая работа проводится по всей республике. Соответственно, и наша область должна двигаться в этом направлении», - написал на своей странице в Facebook глава региона.

Ранее в прокуратуре области сообщали, что по ситуации с передачей детских садов в доверительное управление внесен акт надзора в уполномоченный орган. Документ находился на рассмотрении. После рассмотрения акта прокуратура планирует провести брифинг и дать исчерпывающую информацию по этому вопросу.

Напомним, в Петропавловске передача трех детских садов в доверительное управление вызвала общественный резонанс. Аким области поручал разобраться в ситуации компетентным органам.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив