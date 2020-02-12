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вчера 23:55
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Отменена передача трех детских садов Петропавловска частникам – аким СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил об отмене передачи в доверительное управление трех детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Принято решение об отмене передачи трех детских садов Петропавловска в доверительное управление. Моя позиция такова: инвесторы могут взять в управление детские сады, которые находятся в плачевном состоянии. Там, где не хватает государственных денег, привлекаются частные инвестиции. Такая работа проводится по всей республике. Соответственно, и наша область должна двигаться в этом направлении», - написал на своей странице в Facebook глава региона.
Ранее в прокуратуре области сообщали, что по ситуации с передачей детских садов в доверительное управление внесен акт надзора в уполномоченный орган. Документ находился на рассмотрении. После рассмотрения акта прокуратура планирует провести брифинг и дать исчерпывающую информацию по этому вопросу.
Напомним, в Петропавловске передача трех детских садов в доверительное управление вызвала общественный резонанс. Аким области поручал разобраться в ситуации компетентным органам.
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