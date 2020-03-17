Отменен вечера бокса в США с боем Елеусинов — Индонго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Matchroom Boxing выпустила официальное заявление о том, что запланированный на 17 апреля в Оксон-Хилле, штат Мэрилэнд, вечер бокса не состоится в связи с профилактикой распространения коронавируса, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Отмечается, что Matchroom Boxing USA рассматривает вариант переноса шоу на другую дату.

В главном событии вечера 17 апреля в MGM National Harbor должны были сразиться экс-чемпионы мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО) и Морис Хукер (27-1, 18 КО).

В андеркарде был запланирован поединок в полусреднем весе между казахстанцем Данияром Елеусиновым (9-0, 5 КО) и бывшим чемпионом мира в трех весовых дивизионах Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) из Намибии.





