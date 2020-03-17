+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 11 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Отменен вечера бокса в США с боем Елеусинов — Индонго

17 Марта 2020 08:44
Поделиться:
Отменен вечера бокса в США с боем Елеусинов — Индонго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Matchroom Boxing выпустила официальное заявление о том, что запланированный на 17 апреля в Оксон-Хилле, штат Мэрилэнд, вечер бокса не состоится в связи с профилактикой распространения коронавируса, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Две олимпийские лицензии завоевали жамбылские спортсмены
Казахстан полностью приостановил выезд спортсменов за границу В Казахстане отменили все соревнования по легкой атлетике Казахстанский боксер из команды Головкина улучшил положение в топ-15 рейтинга WBC

Отмечается, что Matchroom Boxing USA рассматривает вариант переноса шоу на другую дату.

В главном событии вечера 17 апреля в MGM National Harbor должны были сразиться экс-чемпионы мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО) и Морис Хукер (27-1, 18 КО).

В андеркарде был запланирован поединок в полусреднем весе между казахстанцем Данияром Елеусиновым (9-0, 5 КО) и бывшим чемпионом мира в трех весовых дивизионах Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) из Намибии.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив