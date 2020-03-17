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вчера 23:27
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Отменен вечера бокса в США с боем Елеусинов — Индонго
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Matchroom Boxing выпустила официальное заявление о том, что запланированный на 17 апреля в Оксон-Хилле, штат Мэрилэнд, вечер бокса не состоится в связи с профилактикой распространения коронавируса, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Отмечается, что Matchroom Boxing USA рассматривает вариант переноса шоу на другую дату.
В главном событии вечера 17 апреля в MGM National Harbor должны были сразиться экс-чемпионы мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО) и Морис Хукер (27-1, 18 КО).
В андеркарде был запланирован поединок в полусреднем весе между казахстанцем Данияром Елеусиновым (9-0, 5 КО) и бывшим чемпионом мира в трех весовых дивизионах Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) из Намибии.
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