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Отменен следующий бой Данияра Елеусинова

23 Июля 2019 01:27 104
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Отменен следующий бой Данияра Елеусинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Менеджер олимпийского чемпиона Рио из Казахстана Данияра Елеусинова (7-0, 3 КО) Зия Алиев сообщил о том, что запланированный на 27 июля бой казахстанца с Оскаром Кортесом (27-4, 14 КО) из Мексики, не состоится. Об этом пишет Sports.kz.

По словам представителя боксера, Данияр Елеусинов сильно простудился.


«Боя Данияра уже не будет. Это официально. Только что разговаривал с Эдди Хирном, описал ему ситуацию. Мы перенесем его поединок на ближайшую дату. Это будет или конец августа, там есть дата, или это будет сентябрь, — пока точно не знаем, когда, потому что официальной своей даты у них пока нет. Эдди Хирном на Данияра Елеусинова делается большая ставка. Следующий его бой должен быть за титул, пока обсуждаем этот момент. Должны успеть мы с титулом вроде бы тоже. Так что, я думаю, следующий бой у Данияра будет титульным. Уже начиная со следующего боя, хотим поднимать оппозицию, чтобы он поднимался в рейтинге какой-то из организаций. То есть, тихо-тихо мы подведем Данияра к моменту титульного, чемпионского, боя. Будем исходить из этого», — рассказал менеджер.

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Ключевые слова: Елеусинов, Спорт,
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