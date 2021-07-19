Отменен ряд республиканских соревнований по триатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация триатлона объявила об отмене нескольких крупных соревнований, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

« В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Карагандинской области и в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача №23- Қ от 10.07.2021 г. «Об ограничительных мерах в Карагандинской области», отменяются следующие соревнования, запланированные на 7-8 августа в г. Сарань Карагандинской области: II этап Кубка РК по триталону на стандартной дистанции среди атлетов категории Elite; V Молодёжные игры по триатлону на спринтерской дистанции среди атлетов категории U15; V этап Кубка TEMIRADAM»по триатлону на стандартной дистанции среди атлетов категорий Pro и Age Group. Напомним, что только вчера объявили о переносе стартов с Павлодара в Сарань, но, к сожалению, и там провести мероприятия не представляется возможным. Всем атлетам, ранее зарегистрированным и оплатившим регистрационные взносы на старты в Павлодаре и в Сарани, средства вернём на виртуальные счета», - говорится в сообщении.