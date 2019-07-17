Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Отменен приговор в отношении осужденного за мошенничество экс-директора департамента МНЭ

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Июля 2019, 16:12
Отменен приговор в отношении осужденного за мошенничество экс-директора департамента МНЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговор в отношении экс-директора департамента Министерства национальной экономики РК Асланбека Джакупова отменили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судебная коллегия по уголовным делам города Нур-Султана рассмотрела жалобу осужденного Асланбека Джакупова.

«Приговор районного суда №2 Есильского района города Нур-Султана от 29 мая 2019 года в отношении Джакупова Асланбека Куандыковича отменить. Уголовное дело возвратить в Генеральную прокуратуру РК в порядке статьи 323, часть 1, пункт 8 УК РК для устранения существенных нарушений норм процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства. Меру пресечения Джакупову А.К. - содержание под стражей - изменить на подписку о невыезде, освободить из-под стражи немедленно. Постановление вступает в законную силу с момента оглашения его полного текста, которое состоится 18 июля 2019 года в 12 часов. Постановление обжалованию либо опротестованию не подлежит», - постановила судья Шынар Ергалиева.

Отметим, Асланбек Джакупов был осужден на 3 года лишения свободы. Его признали виновным по статье «Мошенничество» за взятку в 500 тыс. тенге и по статье 190 часть 3 пункт 2 УК РК.

Асланбек Джакупов занимал должность директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК.

Астана   Коррупция   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски