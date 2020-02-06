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вчера 19:27
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вчера 19:16
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Отменен поезд № 51 сообщением «Алматы-2-Уральск»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» сообщает об отмене курсирования пассажирского поезда № 51 сообщением «Алматы-2-Уральск», сформированного из вагонов ТОО «Тұлпар-Тальго», отправлением 6 февраля со станции Алматы-2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».
Для организации перевозки пассажиров этого поезда со станции Алматы-2 назначается разовый поезд № 501/502 сообщением «Алматы-2 Уральск» из стандартных вагонов 2019 года выпуска ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар».
По прибытии в Уральск пассажирский поезд № 501/502 отправится в Алматы 8 февраля.
«Пассажиры могут воспользоваться ранее приобретенными проездными документами (билеты) или вернуть 100% стоимость проездных документов в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки». АО «Пассажирские перевозки» приносит свои извинения за причиненные неудобства и благодарит пассажиров за проявленное терпение и понимание», - добавили в пресс-службе.
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