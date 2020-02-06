Отменен поезд № 51 сообщением «Алматы-2-Уральск»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» сообщает об отмене курсирования пассажирского поезда № 51 сообщением «Алматы-2-Уральск», сформированного из вагонов ТОО «Тұлпар-Тальго», отправлением 6 февраля со станции Алматы-2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Для организации перевозки пассажиров этого поезда со станции Алматы-2 назначается разовый поезд № 501/502 сообщением «Алматы-2 Уральск» из стандартных вагонов 2019 года выпуска ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар».

По прибытии в Уральск пассажирский поезд № 501/502 отправится в Алматы 8 февраля.

«Пассажиры могут воспользоваться ранее приобретенными проездными документами (билеты) или вернуть 100% стоимость проездных документов в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки». АО «Пассажирские перевозки» приносит свои извинения за причиненные неудобства и благодарит пассажиров за проявленное терпение и понимание», - добавили в пресс-службе.