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Отменен поезд № 51 сообщением «Алматы-2-Уральск»

6 Февраля 2020 19:16
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Отменен поезд № 51 сообщением «Алматы-2-Уральск»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» сообщает об отмене курсирования пассажирского поезда № 51 сообщением «Алматы-2-Уральск», сформированного из вагонов ТОО «Тұлпар-Тальго», отправлением 6 февраля со станции Алматы-2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

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Для организации перевозки пассажиров этого поезда со станции Алматы-2 назначается разовый поезд № 501/502 сообщением «Алматы-2 Уральск» из стандартных вагонов 2019 года выпуска ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар».

По прибытии в Уральск пассажирский поезд № 501/502 отправится в Алматы 8 февраля.

«Пассажиры могут воспользоваться ранее приобретенными проездными документами (билеты) или вернуть 100% стоимость проездных документов в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки». АО «Пассажирские перевозки» приносит свои извинения за причиненные неудобства и благодарит пассажиров за проявленное терпение и понимание», - добавили в пресс-службе.


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Ключевые слова: Алматы, Западно-Казахстанская область, Транспорт,
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