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    22:00, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Отменен этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Джакарте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) объявила об отмене Кубка мира по скалолазанию в Джакарте в следующем месяце из-за пандемии COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Соревнования должны были состояться с 30 по 31 октября. IFSC и Федерация спортивного скалолазания Индонезии (FPTI) подтвердили, что первый этап Кубка мира в стране теперь не может состояться.

    Соревнования в Индонезии должны были завершить сезон Кубка мира. IFSC сообщила, что теперь сезон Кубка мира завершится в Сеуле.

    В столице Южной Кореи с 1 по 3 октября пройдут соревнования в боулдеринге и скоростных видах. COVID-19 сильно повлиял на календарь Кубка мира IFSC.

    Два этапа Кубка мира, запланированные в Китае, были отменены в прошлом месяце. Этапы Кубка мира IFSC по боулдерингу и скорости в Сямыне должны были состояться с 15 по 17 октября. Кубок мира IFSC по боулдерингу и скорости в Вуцзяне уже был перенесен на 22-24 октября в марте.


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